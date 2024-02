Fotbalisté čáslavské rezervy (I.A třída) sehráli na své umělé trávě přípravné utkání proti celku z Přelouče hrajícího krajský přebor. Domácí borci v zápase nakupili v obranné fázi řadu chyb a po zásluze od svého soupeře inkasovali půltucet branek.

Čáslav B – Přelouč 2:6

Trenér čáslavské juniorky Vratislav Junek nebyl po utkání s výsledkem zápasu spokojen: „Inkasovali jsme tři polovlastní branky. Řadu věcí jsme nezakončili přesně. Se zápasem ale nejsem spokojen. Řada hráčů hraje pod svoje možnosti a očekávání,“ kroutil hlavou.

„Hrajeme hloupě, bez důrazu, jako bychom si šli zahrát někde na vesnici. Přelouč vyhrála zaslouženě. My jsme se zbláznili vždy na pár minut, kdy jsme udělali dvě, tři ukázkové akce. To je ale málo. Spousta kluků dělá ty samé chyby, jsou nepoučitelní, a to nás stojí ztráty míčů a obdržené branky,“ litoval Junek.

Příští zápas odehraje čáslavská rezerva v sobotu 2. března od 16 hodin doma na umělé trávě s týmem TJ Tis.

Branky Čáslavi: Tůma, Tuzar. Poločas: 0:2.

Čáslav B: Beran - Havránek, Kubín, Lebduška, Peca - Dastych, Havrda, Klepal, Novák – Gonda, Tůma. Střídal Tuzar