Mužstvo Bílého Podolí bude trénovat dvakrát v týdnu plus o víkendu. Než přijdou na řadu přípravné zápasy. Těch mají v plánu pět. „S kvalitou soupeřů jsme spokojeni. Měli jsme je domluvené včas,“ hlesl trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Tým bude pilovat formu v domácích podmínkách. A podle trenéra to bude klasika jako v minulých letech. „Samozřejmě dojde na ladění kondice. Výkonnost hráčů v tomto ohledu během covidu poklesla. Už to nejde hrát jen zkušeností. Je potřeba šlápnout na pedál, snad budou hráči chtít tvrdě makat,“ uvedl Šváb.

Vrdy to myslí s nejvyššími příčkami vážně. Začaly už v lednu

V kádru by nemělo dojít k žádné změně. Alespoň zatím ne. „Všechny hráče jsme udrželi,“ podotkl kouč posledního celku tabulky nejnižší krajské soutěže. Zájem z jiných klubů ale mohl být. Třeba o devatenáctiletého Štočka, který dal na podzim čtyři branky. „I jeho bychom ale měli udržet. Zájem z jiných klubů být může. Ale my chceme soutěž dohrát důstojně. Pak uvidíme, co nastane v létě,“ zamyslel se trenér.

Ten měl v plánu i zimní soustředění, ale z něj nakonec sešlo. „Asi by se na něj sešlo málo hráčů. A to by pak nemělo žádný smysl,“ řekl.

Podolí by tak mělo naskočit do přípravy se stejným kádrem, se kterým hrálo na podzim. „Uvidíme, více ukáže první trénink. Jsme v kritické situaci, ale snad budeme v pohodě. Nějaké hráče máme přislíbené, snad to klapne. Po dlouhé době bychom snad mohli omladit kádr. Jména ale říci nemůžu,“ dodal Bohuslav Šváb.

Přípravné zápasy

18. února: Bílé Podolí – Býchory

25. února: Bílé Podolí – Krakovany

4. nebo 5. března: Načešice

11. března: Bílé Podolí – Kutná Hora B

18. nebo 19. března: Bílé Podolí Chotusice