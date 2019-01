Chrudim – V jedenáctém kole České fotbalové ligy zavítali fotbalisté Čáslavi do Chrudimi, kde v sobotu prodloužili svou sérii bez porážky na tři zápasy. V utkání remizovali 1:1.

Trenér FK Čáslav Jan Kmoch. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Domácí mužstvo zahrozilo poprvé v 11. minutě. Petr Vladyka ukázal své umění, když se parádně dostal do pokutového území a střelou zhruba z penaltového puntíku o kousek minul branku soupeře. Velkou šanci měli i Čáslavští: Pohledná kombinace vysunula do pokutového území Petra Dolejše, který mohl ještě hledat někoho ze svých spoluhráčů. Nakonec volil tvrdou ránu po zemi a jen o kousek minul pravou tyč chrudimské svatyně. Ve 25. minutě přišlo akrobatické zakončení domácího Váchy. Míč nakonec vytáhl konečky prstů nad břevno hostující gólman. Těsně před koncem první půle mohla jít Chrudim opět do vedení, když se centr Vladyky odrazil až na zadní tyč na volného Štěpánka, který ale místo zakončení volil ještě centr. Zdánlivě zmařená šance ještě pokračovala, když hlavičkový souboj vyhrál Tomáš Vácha, Antošík ale na brankové čáře dokázal zachytit míč do rukavic.

První branka padla až po přestávce. Odražený míč přistál v 67. minutě na noze Filipa Rozsívala, který lahůdkovou střelou do šibenice chrudimské branky otevřel střelecký účet zápasu – 0:1. Neuběhly ani dvě minuty a Chrudim vyrovnala. Radim Holub byl faulován ve vápně a nařízenou penaltu sám faulovaný proměnil – 1:1. Ke konci měli šance domácí i hosté, ale Praiseho gól nebyl uznán pro ofsajd.

Zasáhla vyšší moc

„Z našeho pohledu jsme hráli těžké utkání, které bylo hodně bojovné," říkal na úvod hodnocení čáslavský trenér Jan Kmoch a pokračoval: „Domácí si hlavně ve druhé půli vynutili tlak, který vznikal po standardních situacích. V prvním poločase jsme začali velmi dobře. V prvních deseti minutách jsme měli gólovku, ale postupem času naše hra uvadala. Byli jsme méně aktivní. Museli jsme dobře bránit a poločas tak skončil bez branek."

„Ve druhé půli nastoupili domácí s větším úsilím, ale my jsme dali krásný gól, když se z pětadvaceti metrů trefil do šibenice Rozsíval. Poté však zaúřadovala vyšší moc. Hned z výkopu se kopala penalta a soupeř vyrovnal. Zápas už se pak dohrával v bojovném duchu. Bod asi v součtu beru, ale přijeli jsme pro tři," dodal Kmoch.

Chrudim – Čáslav 1:1 (0:0)Branky: 69. Holub (pk) – 67. Rozsíval. Rozhodčí: Moník – Slavíček, Novák. ŽK: Habbar, Rozsíval, D. Fikejz, Antošík (vš. Č). Diváci: 480. Chrudim: Vostradovský – Adámek, Radouš, Linhart, Štěpánek – Nadrchal (70. Luptovský), Langr (79. Mastík), Vladyka, Jarosz – Vácha – Holub. Čáslav: Antošík – Šandera, Karal, Zdeňka, Kunášek – Dolejš (90+5. Maxa), Rozsíval, Rendla, Habbar (58. Praise), D. Fikejz – Melechovský. Trenér Jan Kmoch.

Michal Pavlík, onlajny.cz