Bílé Podolí – Fotbalisté Bílého Podolí sehráli v sobotu na domácím hřišti další přípravné utkání. Jejich soupeřem byl účastník okresního přeboru Kutnohorska - Malín. Zápas Kobylkám nevyšel a prohrály 1:3.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„Z naší strany byl zápas fotbalové trápení. Pár světlých momentů by se našlo, ale pořád nám dost věcí nefunguje. Bohužel nám chybí i disciplína, která by měla být na hřišti, protože si hráči dělají, co chtějí. Pak nám samozřejmě nemůže nic fungovat. Nicméně dostalo nás to na úplné dno a teď už to bude snad jen lepší. Musíme věřit v lepší zítřky," hlesl po přípravném utkání s Malínem trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Bílé Podolí – Malín 1:3 (0:1)Branka Bílého Podolí: 87. Chmelař.



Bílé Podolí: Červinka - D. Mužátko, Kupka, Semínko, Svoboda - Čakovský, Trpišovský, Vamberský, M. Šváb - Štoček, T. Švadlenka. Střídali: J. Švadlenka, Jansa, Chmelař, Horký, Spáčil. Trenér Bohuslav Šváb.

Adam Procházka