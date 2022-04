Padesát sedm gólů. To je dosavadní gólová vizitka kanonýra Červených Janovic. Zápas v Miskovicích si musel on i jeho spoluhráči náležitě užívat. Utkání mělo jasného vládce a hráč s číslem deset na dresu měl pořádně nabito. Dal sedm gólů. A to je pořádná porce. Jak ale sám říká, nemuselo zůstat jen u nich. „Sedm gólů je dobrých. Ale mohlo jich být klidně deset. Ještě jsem trefil tři tyče a spálil dvě šance,“ smál se dvaatřicetiletý fotbalista, který má za sebou také ligové zápasy.

Ze svých sedmi zásahů vybral jako nejkrásnější gól po rohu. „Byl to angličan hlavou, to byla asi nejhezčí trefa,“ přitakal Kacafírek. A ten nejsnadnější? „To byla dorážka po střele našeho hráče. Gólman mi vyrazil míč přímo pod nohy,“ popsal snadnou trefu kanonýr.

Jak sám uvedl, gólů mohl přidat ještě víc. Možná mnohem víc. Je vidět, že je po gólech stále hladový. A hodně blizoučko byl kuriózní brance. Na začátku zápasu nerozehrál, ale rovnou ze středového puntíku vystřelil na bránu. „Jenže z toho bylo jen břevno,“ hlesl autor sedmi víkendových tref.

Další jeho možnost skórovat zhatila spojnice. „Tu jsem trefil z trestného kopu. Míč se odrazil na čáru,“ litoval Kacafírek, kterého mrzelo, že nepřidal branek o něco víc. Ale potěšil ho fakt, že na zápas přišlo dost zvědavých diváků. „Zápas byl krásný. Na to, že sněžilo, přišlo se v Miskovicích podívat dvě stě padesát lidí. A to je hodně slušný počet. Panovala tam výborná atmosféra,“ zaradoval se bývalý ligový fotbalista.

Asi nejraději vzpomíná na ligový gól proti Jablonci. „Byl prostě ligový. Na to se nezapomíná,“ má jasno borec, který hraje nyní v klubu hrajícího třetí třídu vedle dalších fotbalistů, kteří mají za sebou mnoho sezon v nejvyšší soutěži. Řepka, Jiránek, to jsou hráči, kteří těší fanoušky v Červených Janovicích. „Je to výborné a hlavně poučné. Já si to užívám, stejně jako všichni v Červených Janovicích. Doufáme, že to bude trvat co nejdéle,“ dodal Štěpán Kacafírek.