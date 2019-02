Čáslav – Jednou z klíčových postav nedělního druholigové klání Zenit Čáslav – Sezimovo Ústí (1:1) byl domácí brankář Michal Bárta. Nejvíc mu zamrazilo při naprosto jasné šanci hostujícího Pavla Simra.

Michal Bárta. | Foto: Deník/Michal Pavlík

Michal Bárta šel ze hřiště vyčerpaný. Na nedostatek práce si nemohl stěžovat. „Dneska toho bylo hodně, ale říkám, měli jsme štěstí,“ oddychoval. „V prvním poločase jsme si po naší rychlé brance o gól koledovali. Zbytečně jsme polevili a Sezimovo Ústí nás začalo přehrávat,“ viděl příčiny remízy.

V 62. stáli při Bártovi všichni svatí. Pavel Simr nedal gól do prázdné brány! „To by měl trefovat,“ ví čáslavský brankář a dodal: „My můžeme být rádi, že trefil alespoň tyčku.“ Podle Bárty měl Zenit Spartak porazit: „Bod máme doma, ale chtěli jsme tři, protože se hrálo na domácím hřišti. S takovými soupeři musíme vyhrávat.“

Při zmiňované šanci Pavla Simra Tomáš Haniak vehementně reklamoval ofsajd. „Myslíme si, že byl, ale nechceme spekulovat. Jak to viděl rozhodčí, tak to viděl,“ nechtěl situaci blíže komentovat brankář Bárta a popsal, co se mu honilo hlavou, když Simr střílel do prázdné brány: „Modlil jsem se, aby to trefil vedle. Když trefil tyč, ulevilo se mi.“