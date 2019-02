Zbýšov – Zbýšovský brankář Ondřej Radil vychytal v sobotu střelce vedoucí Sedlce. Jeho tým dokázal vyhrát 2:0. Hostující brankář tak byl po zásluze zvolen brankářem kola.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Zbýšov vyhrál hodně překvapivě 2:0. „Měli jsme štěstí," přiznal brankář Ondřej Radil a řekl: „V několika situacích dokonce velké štěstí. Dali jsme dva góly z brejků. Žádný větší tlak jsme neměli, to spíš domácí. Nedokázali však nic proměnit."

Jako Brankář měl Radil spousty práce: „Měl jsem tam jeden nepříjemný přímý kop a pak dva pěkné závary. Něco jsem si chytl. Úplně zadarmo to nebylo. V první půlce jeden domácí hráč dorážel míč z malého vápna, ale v podstatě mě trefil. Měl jsem štěstí."

Co se stalo, že se Zbýšovu poslední kola tak daří? „Jak říkal spoluhráč Pepa Jirák. Máme strategii Robina Hooda. Silným soupeřům body bereme a slabým rozdáváme. Uvidíme, jak dlouho se nás to bude držet. Teď hrajeme čtyři zápasy se soupeři okolo nás. Jsem zvědavý," smál se Ondřej Radil.

Ve Zbýšově navíc nedávno vyměnili trenéra. „Miroslav Voplakal ve funkci skončil. Tým tedy převzal Ivan Babák," prozradil brankář, který nyní vyhlíží domácí zápas s Kaňkem: „Po těch posledních výsledcích by to asi měly být povinné tři body, ale uvidíme. Proti slabším se nám letos moc nedařilo."

V této sezóně už Radil vychytal dvě nuly. Kolik by jich chtěl mít na konci? „Mně ani tak o nuly nejde. Hlavně, aby ten fotbal k něčemu vypadal. Když dostanu jeden gól, který bude stát za to, tak mi to ani nevadí. Nějaký hloupý gól fakt zamrzí," řekl brankář Zbýšova.