Brankář Kovář: Před Manchesterem dostala přednost reprezentace

Braškov u Kladna - Jen 99,99 procenta mladých hráčů docílí toho, čeho mladý fotbalový brankář Matěj Kovář. Obrovský talent původně ze Slovácka chytá už rok a půl v akademii slavného Manchesteru United, pravidelně trénuje s A týmem a aktuálně s ním měl namířeno i na velký zájezd do Austrálie. Neodcestoval, přednost dostala reprezentace České republiky do 19 let a evropský šampionát v Arménii.

Závěrečné soustředění reprezentace ČR do 19 let před odletem na ME v Arménii. Brankář Manchesteru Matěj Kovář | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Sny a iluze mnoha mladých hráčů se zhmotnily právě vám, jak jste se dostal ze Slovácka do Manchesteru? „Byl jsem tam na týdenní stáži (domluvil mu ji jeho agent, bývalý skvělý brankář West Hamu Luděk Mikloško z agentury Sport Invest) a asi zanechal nějaký dojem. Nakonec z toho byl přestup. Je to pro vás skutečně splněný sen, nebo jí bude až případný přechod do dospělé kategorie a trvalé místo v prvním týmu United? Když se dostanete v tak mladém věku do takového klubu, je to svým způsobem opravdu splněný sen. Ale stále mám sny i větší a jak říkáte, tím největším je dostat se do brány A týmu dospělých. Teď možná byla šance, áčko Manchesteru vás chtělo vzít na zájezd do Austrálie. Nelitujete rozhodnutí chytat místo toho za svou zemi v Arménii? Beru to tak, že co se má stát, tak se stane. Z toho přece nebudu ukřivděný, že mohu jet na Euro. I to bude skvělý zážitek a doufám, že zabojujeme a přivezeme si domů trofej. Máte relativně slabší skupinu (s Norskem, Irskem a Francií), jak vidíte vaše postupové šance? Je pravda, že naše skupina vypadá snazší než ta druhá se třemi velmocemi Itálií, Španělskem a Portugalskem. Jenže tady se sejde osm nejlepších mužstev z celé Evropy a jen blázen by tam někoho podceňoval. Pro postup budeme muset dřít tak jako bychom museli ve skupině A. Přidejte ještě nějaký zážitek z Manchesteru, vždyť s hvězdami jako Pogba, De Gea, Rashford přijdete do kontaktu asi docela často, ne? Trénuji s nimi třikrát týdně, teď na začátku července to byl dokonce celý týden. Zážitek si nevybavím, ale už jen to, že s nimi jsem v pravidelném kontaktu, je super.

Autor: Rudolf Muzika