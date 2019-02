Sňozík vedl v listopadu loňského roku ukázkový trénink brankářů. Na základě pozitivního hodnocení a zájmu došlo ke zmiňované spolupráci. Fotbalová Akademie radka Sňozíka (FARS) bude od března do června zajišťovat brankářské tréninky pro brankáře z celého okresu ve věkové kategorii U10 až U19.

Tréninky budou probíhat pravidelně od 13. března každou středu od 18 do 19 hodin pro kategorie U10 až U13, pro kategorie U14 až U19 budou tréninky každou středu od 19 do 20 hodin. Místo se bude do června pravidelně měnit mezi Kutnou Horou a Čáslaví. Cena za brankáře byla stanovena na částku 2999 korun.

Radek Sňozík je bývalý prvoligový brankář, s fotbalem začínal v Tachově, pokračoval v Táboře, Rakovníku a Příbrami. Nejvíce se ukázal v dresu Bohemians 1905, kde strávil sedm let. V roce 2010 vyhrál ocenění pro nejsympatičtějšího brankáře sezony.