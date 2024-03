To, co dokázal čáslavský klub během zimní přestávky, nedokázal nikdo široko daleko, natož na Kutnohorsku. V divizním kádru nezůstal kámen na kameni, přišlo šest nových hráčů převážně z vyšších soutěží a navrch zkušený trenér. Čáslav jasně ukázala, že to se záchranou myslí vážně. A to má po podzimu pouhých sedm bodů v tabulce.

Hned po skončení podzimu se začalo nahlas mluvit o tom, že Čáslav chce divizi zachránit, že přivede nového trenéra a také několik posil. Vše platí do puntíku. Týmu se ujal kouč Roman Kučera, který má za sebou také angažmá v nejvyšší soutěži a u mládežnických reprezentací. Jeho poslední štací byla role asistenta trenéra u reprezentační devatenáctky, kde působil s hlavním koučem Radkem Bejblem do června letošního roku.

„Záchrana nebude jednoduchá. Věříme, že tuto výzvu zvládneme a po skončení soutěžního ročníku budeme slavit záchranu v soutěži. Kdybych tomu nevěřil, nebyl bych v Čáslavi,“ uvedl sebevědomě kouč Kučera.

I v přípravných zápasech vyžaduje kouč Uhlířů Martin Dotlačil stoprocentní výkon

Po svém příchodu mluvil o tom, že bude potřeba kádr zkvalitnit. „Potřebovali jsme přivést hráče, kteří nejsou poznamenaní neúspěšnou podzimní částí,“ přidal kouč Čáslavi.

A to se povedlo na jedničku. Do týmu přišel ze zahraničního angažmá třicetiletý Jindřich Kučera, stejně starý stoper Ondřej Vencl z Pardubic, dále útočník Daniel Turyna z třetiligových Záp, Daniel Nešpor z Velimi (momentálně je na marodce), devatenáctiletý obránce z Pardubic Matyáš Hanč a dvaatřicetiletý kanonýr Matěj Peterka ze Sokolče. Navíc se ze zahraničí vrátil Kryštof Schovanec a z Vlašimi Karel Hejný. A to všechno je posílení jako hrom. Pro všechny je to pořádná výzva. „Od prvního kola budeme hrát o všechno,“ řekl za všechny zkušený středopolař Jindřich Kučera.

Zatímco Čáslav je s pouhými sedmi body předposlední, Kutná Hora jich má deset, ale tabulku nejvyšší krajské soutěže uzavírá. Kouč Pavel Šimáček, který se mužstva ujal v průběhu podzimní části, intenzivně sháněl posily, povedlo se mu spolu se svými spolupracovníky přivést jen Lukáše Marka z Čáslavi. Ten prostředí v Hoře dobře zná, před odchodem k okresnímu rivalovi hrál právě za Spartu.

Mužstvo Kácova je bez nových tváří, soustředění posílilo týmového ducha

Kádr byl naopak oslabený, neboť skončili zkušený exligista Dominik Mašek (Světlá nad Sázavou) a mladý útočník Vojtěch Němec. Ten zkoušel v přípravě štěstí v třetiligovém Kolíně, ale nakonec zakotvil v divizní Dobrovici. „Dalších změn jsme se nedočkali, takže kromě Marka jsme nikoho jiného nezískali,“ uvedl kutnohorský kormidelník Pavel Šimáček.

Pokud by měl mluvit o cílech pro sezonu, asi nikoho jeho slova nepřekvapí. „Záchrana! Nic jiného ani mít nemůžeme. Pevně doufám, že se nám to podaří,“ řekl odhodlaně Šimáček, i když jeho tým v přípravných zápasech zrovna přesvědčivé výkony nepředváděl. Dokázal 0:2 prohrát s Jestřabí Lhotou (I.B třída). Ale v generálce plichtil s Čáslaví, což by mohla být pro hráče psychická vzpruha.

Čáslav začne jarní sezonu nedělním domácím utkáním s béčkem Chrudimi, Kutná Hora hraje v sobotu na půdě Tochovic. Oba zápasy začnou ve 14.30 hodin.

Změny v čáslavském týmu