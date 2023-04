V zimě se mužstva ujal nový trenér. Tím se stal padesátiletý Vratislav Junek. A pod jeho vedením mužstvo sbírá jen samé výhry. „Se startem do jarní části sezony jsem spokojený. Až nadmíru, tohle jsem nečekal. Čekal jsem spíše jednu výhru. S Hlízovem jsem s body nepočítal, pak jsme hráli se čtvrtým celkem tabulky a poté na horké půdě Bohemie Poděbrady, která jen tak zadarmo body nepustí,“ uvedl kouč čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Hned je to veselejší,“ přidal jedním dechem.

Dvě výhry Čáslavi B se zrodily na půdě soupeřů. „O to je to cennější. Upřímně jsem s tím nepočítal. Říkal jsem si, že na záchranu bude potřeba třicet bodů a my jich potřebovali získat devatenáct (po podzimu jich měla Čáslav B jen jedenáct). Počítal jsem i s tím, že hlavně venkovní utkání mohou být řízena neobjektivně, ale v Hlízově i Poděbradech byli rozhodčí výborní,“ chválil arbitry Junek. „Velkým překvapením jsou tak pro mě kromě zisku našich bodů i výkony rozhodčích.“

Pohled na tabulku I.A třídy skupiny B je teď pro béčko Čáslavi veselejší. „Je to tak, střed máme na dostřel. Teď jsou před námi zápasy s týmy, se kterými to nebude jednoduché, ale bude to hodně důležité. Potkáme se se třemi týmy, které jsou okolo nás. S těmi musíme bodovat, i když víme, že z nás už budou mít respekt,“ má jasno kouč čáslavské „juniorky“. „Ale také jsem si vědom toho, že se blížíme první ztrátě. Nemůže padat jenom orel, jednou padne také panna,“ podotkl kouč.

Mužstvo Čáslavi B se nastartovalo výhrou v derby v Hlízově, parádní výkon podalo i na půdě Bohemie Poděbrady. „Naše výkony mě těší. Hráli jsme dobře už v přípravě, naše herní forma šla nahoru. Od první výhry v Hlízově si tým věří, kluci jsou mentálně dobře nastaveni. Dvakrát jsme vyhráli a spadl z nich velký tlak a hrají dobře. V týmu jsem cítil radost z dosažených výsledků. Sedmdesát procent výkonu dělá psychika,“ je přesvědčený čáslavský kormidelník.

Rezerva spoléhá na pomoc hráčů divizního A týmu, který má široký kádr. Sounáležitost funguje na výbornou. „Na klubové úrovni si na spolupráci nemůžeme stěžovat. Mám jen slova chvály. Hráči mají vytížení, navíc stav hráčského kádru béčka je malý, máme stálých sedm nebo osm hráčů. Občas si musíme vypomoci i kluky z dorostu,“ uvedl Junek.

Teď čeká tým souboj s Čelákovicemi, které mají o tři body méně. Bude to hodně důležité utkání. „Strašně. A pak i další dva zápasy – Lysá a Votice. Nikdy jsem tyto soupeře neviděl a nemám o nich žádné informace. Stejně by to nebylo nic platné. Nehrajeme nikdy ve stejném rozestavení, pro mě je složení týmu před každým zápasem velká neznámá. Tým stavíme na poslední chvíli, podle toho, kdo bude uvolněn z áčka. Snažím se tomu přizpůsobit i sestavu,“ dodal Vratislav Junek.