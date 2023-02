„Od první do poslední minuty jsme v zápase dominovali. Soupeři jsme povolili za stavu jedna nula pro nás kopat pokutový kop, ze kterého srovnal skóre. Škoda, šlo opět o naše zaváhání. Toho se musíme v mistrovských zápasech vyvarovat,“ konstatoval trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „V utkání jsme si vytvořili řadu zajímavých příležitostí, dali jsme hezké branky,“ řekl.

Hlízov už nasadil stopera Zdeňku, kouče Linharta naštval Šusta

„Střeleckou smůlu jsme potřebovali protrhnout jako sůl, a to se v zápase s Horkami povedlo,“ ulevil si trenér Čáslavi. „Mrzí mě jen skutečnost, že zápas byl v osmdesáté minutě ukončen. Hostům se zranil stoper a odmítli zápas dohrát v deseti lidech, ačkoliv jsme i jejich realizačnímu týmu nabízeli možnost hrát deset na deset. Pro kluky, co šli hrát až druhý poločas je to škoda, že nedostali dostatečnou minutáž. Vzhledem k tomu, že šlo o přípravné utkání, tak chování soupeře moc nechápu. Je to ale jejich ostuda,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: Ronovský 2, Bašek 2, Chábera 2, Marek, Dudla. Poločas: 4:1.

Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz (46. Schovanec), Petrů, Peca (46. Konyvka) – Čuchal, Slavík – Chábera, Bašek, Hannich (46. Marek) – Ronovský (46. Dudla).