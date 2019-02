Čáslav – Výsledek sobotního přátelského utkání s Brandýsem nad Labem určitě nepotěšil čáslavské fotbalisty. Ti prohráli 0:2 zejména díky prvnímu poločasu, ve kterém inkasovali obě branky.

Jako první zahrotil Vančura, který ale míč do brány nedostal. Na druhé straně měl dvě šance Folwarczny, ale ani poté se stav utkání nezměnil. To se stalo až krátce před třicátou minutou, po rozehrání rohového kopu umístil míč za Kubátova záda Michal Stross. Další branka padla také z rohového kopu a také do čáslavské brány, tentokrát se hlavou prosadil Folwarczny, který tak napravil jeho předchozí zaváhání. První poločas skončil za stavu 0:2.

Do druhého poločasu vstoupili domácí aktivněji, Ronovský napálil míč do břevna a ani Kamil Petrů se neprosadil. Na druhé straně kontroval Jan Stross, který ale mířil nepřesně. Žádná další branka už nepadla, a tak si výhru připsalo mužstvo Brandýsa.

„V prvním poločase jsme nepodali vůbec dobrý výkon, soupeř byl jednoznačně lepší, dokázal se prosadit ze dvou standardních situací a kromě toho měl ještě další příležitosti ke vstřelení branky, ty ale neproměnil. Po prvním poločase jsme mohli prohrávat o čtyři branky, nakonec to ale bylo jen o dvě branky. My jsme měli jednu dobrou šanci, ale Jakub Vančura situaci vyřešil špatně a branka nepadla.

První poločas byl z naší strany nepovedený jak dozadu, tak dopředu,“ zhodnotil první poločas utkání čáslavský trenér Radim Truksa a pokračoval s hodnocením poločasu druhého: „Druhý poločas přinesl zlepšení na naší straně, soupeře jsme do šancí nepouštěli, naopak jsme měli tři, čtyři dobré příležitosti, ale ani Ronovský, ani Kamil Petrů nebyli úspěšní v zakončení. Jednou jsme nastřelili břevno, ale nejspíš nám nebylo souzeno v tomto utkání vstřelit branku. Druhý poločas byl solidní, ale bez gólového efektu, prohráli jsme zaslouženě. Na druhou stranu jsem za prohru možná rád, posadí nás to na zem a můžeme pokračovat s čistým štítem. Prohráli jsme po dlouhé době a je to nejspíš dobře.“

Další utkání zimní přípravy odehrají čáslavští fotbalisté v sobotu 9. února s divizním Nymburkem. Utkání se odehraje v Čáslavi od 10:15.

Čáslav – Brandýs 0:2 (28. M. Stross, 34. Folwarczny)

Čáslav: Kubát – Fuxa (15. Dastych), Mráz, Kunášek, Hannich – Strnad, Vocel, Čuchal (30. K. Petrů), Vančura (60. Čuchal), Kořínek – Kopp (46. Ronovský). Trenér Radim Truksa.