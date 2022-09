V klubu FC Hradec Králové nadějný středopolař působil až do kategorie U19. V létě pak devatenáctiletý mladíček přešel do dospělé kategorie, a to do třetiligové rezervy FC Hradec Králové. Zde však v šesti odehraných kolech nenašel potřebné zápasové vytížení a na zbytek podzimní části putuje do FK Čáslav.