Již v 6. minutě přišla chyba obrany hostí v rozehrávce a útočník domácích sám před brankářem proměnil. V 18. minutě sebral před vápnem míč obraně domácích Moravec, od lajny dal do skrumáže, kde se prosadil Bím 1:1. Ve 43. minutě se opakovala chyba hostí ze 6. minuty a domácí opět trestali 2:1.

Video z utkání

Z přípravného fotbalového utkání Čáslav - Český Brod | Video: Deník/Vladimír Malinovský

V 50. minutě prostrčil do ulice Farkaš Pluchovi a ten z deseti metrů srovnal. V 57. minutě přišla další chyba obrany Brodu, faul v pokutovém území, penalta – 3:2. V 64. minutě hosté úspěšně zapresovali před vápnem, Blecha předložil ve vápně Ketnerovi na pravou tyč a ten srovnal na konečných 3:3.

„Narazili jsme na běhavého soupeře, který hrál kombinačně. V prvním poločase se hrál oboustranně dobrý fotbal, my jsme byli šťastnější a dali jsme dva góly. Ve druhém poločase tempo hry opadlo, my jsme paradoxně měli tři velké šance, kdy šel Slavík třikrát sám na gólmana, ale ani jednou nedal,“ litoval čáslavský trenér Roman Kučera. „Vyrovnávací gól jsme dostali po špatné rozehrávce. Hráči se ale vydali, by to dobrý kondiční test. Herně jsem spokojený s prvním poločasem, hráli jsme podle not, které jsme si dali. Ve druhém poločase chyběla organizace hry a měli jsme tam hodně ztrát. První poločas se mi líbil,“ dodal Kučera.

„Přes úmorné vedro slušná kvalita zápasu z obou stran. Je pravda, že jsme dvě branky soupeři darovali, včetně té třetí z penalty. Takových chyb se musíme vyvarovat, v mistrovských utkáních by nás to stálo body. Byl to poslední zápas, kdy jsem vyzkoušel dvě jedenáctky,“ řekl po utkání trenér divizního Českého Brodu Zdeněk Šmejkal.

Za týden v sobotu od 17 hodin čeká Český Brod ostrá generálka na divizi v MOL Cupu proti Kosmonosům na domácím hřišti.

Prohlédněte si velkou šanci českobrodského Bíma, kterého vychytal Vyhnánek

Branky: Kraj, Turyna 2 – Bím, Plucha, Ketner. Poločas: 2:1.

Čáslav: Vyhnánek – Záruba, Houfek, Nešpor, Bašek – Kraj, Kučera, Nekvinda, Slavík – Hejný, Turyna, střídali Chábera, Ronovský, Hybler, Suchý, Turek, Beran.

Český Brod: Přibyl – Štětina, Müller, Horálek, Carda – Václavík, Křenek, Minarčin, Černý – Moravec, Bím, střídali Fülöp, Hrdinka, Částka, Ketner, Pedro, Vokáč, Plucha, Soukup, Skořepa, Farkaš.