Divizní fotbalisté Čáslavi mají nového kouče. Do klubu přichází devětapadesátiletý Roman Kučera. Zkušený trenér z Havlíčkobrodska, který má za sebou angažmá i v české nejvyšší soutěži nebo u mládežnických reprezentací České republiky.

Roman Kučera | Foto: Deník/ Redakce

Poslední štací nového lodivoda čáslavské lavičky byla role asistenta trenéra u reprezentační devatenáctky, kde působil s hlavním koučem Radkem Bejblem do června letošního roku. Před svým působením u reprezentační devatenáctky byl Kučera šéftrenérem mládežnické akademie FKM Vysočina Jihlava.

Roman Kučera má za sebou bohatou trenérskou kariéru se stopou v první lize. V září 2014 se totiž ujal mužů FC Vysočina Jihlava a nahradil tak po devátém kole Petr Radu. Tým krčící se na posledním místě tabulky se ziskem pouhých čtyř bodů následujících šest zápasů neprohrál a získal celkem 14 bodů za 4 výhry a dvě remízy. Přemožitele našel až v posledním podzimním kole v podobě pražské Sparty. Během svého krátkého působení v Synot lize byl dvakrát nominován na trenéra měsíce. Po skončení podzimní části sezony přijal pozici asistenta Luďka Klusáčka u stejného týmu.

Hora na podzim propadla. Vinu neseme všichni. Hráči i vedení, uznal šéf Nedvěd

Roman Kučera v minulosti šest let vedl reprezentační výběr do šestnácti let a dlouhá léta působil u jihlavské mládeže. Jako ocenění za svou dlouholetou snahu vychovávat mladé talenty dostal v roce 2013 cenu pro nejlepšího trenéra v juniorské a dorostenecké kategorii. Za mnoho let u jihlavské mládeže mu prošlo pod rukama spousty ligových, ale i reprezentačních hráčů jako Matěj Vydra, Stanislav Tecl, Jan Kopic nebo Lukáš Masopust.

Roman Kučera je držitelem nejvyšší profesionální trenérské licence UEFA PRO. Své angažmá v Čáslavi odstartuje tréninkovým meziblokem v prosinci letošního roku. Složení realizačního týmu okolo hlavního trenéra bude známo během několika další dní.