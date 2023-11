Přesně tak. Sedm bodů je absolutní katastrofa. V posledním podzimním kole jsme navíc měli možnost všechny naše soupeře v boji o záchranu bodově stáhnout. V zápase dvakrát vedeme a nakonec nemáme ani bod. Toto utkání bylo dokonalým obrazem nepovedeného podzimu.

Kde hledat příčiny?

Chtěli jsme se z minulé sezony poučit. V rámci našich možností jsme v krátké letní pauze udělali maximum možného, ovšem znovu jsme výsledkově nezachytili start soutěže a vezlo se to s námi podobně jako v té loňské.

Najdete i přes nepovedený podzim něco, co vás potěšilo?

Těžko hledat pozitiva. Můžeme se opřít o velmi dobrou docházku devadesáti procent hráčů na tréninkové jednotky. Můžeme se možná konejšit tím, že jsme v žádném utkání se soupeři herně nepropadli. Sedmkrát jsme prohráli o branku, kdy kolikrát rozhodovalo i to potřebné sportovní štěstí, které jsme na podzim prostě neměli.

Čtyři kola před koncem jste přenechal trenérské žezlo Petru Jandovi, ale kýžený efekt to nepřineslo a tým stejně nebodoval. Jak tuto změnu vnímáte s odstupem času?

S odstupem času bych to udělal stejně. Chtěli jsme tým nastartovat po psychické stránce. Petr byl jako trenér našeho dorostu se znalostí kádru áčka v daný okamžik jednoznačně nejlepší volbou. Nechtěli jsme přivést člověka zvenčí z minuty na minutu bez předpokladu další koncepční práce. Brali jsme to tak, že je pro kluky v áčku neokoukanou tváří a de facto tak splní definici pro nového kouče. Bohužel nám to nepřineslo ani bod a nepovedený podzim jsme si doslova „vyžrali“ až do dna.

Najdete někoho z hráčů, kdo vás mile překvapil? A naopak někoho, od koho jste čekal mnohem více?

Pozitivum i výkonů jednotlivých hráčů budu hledat velmi těžko. Naopak hráčů, od kterých jsme čekali mnohem více, bych našel významný počet. Byl to podzim, který se prakticky nikomu z hráčů ani z realizačního týmu nepovedl. Víc bych se v tom pitvat nechtěl.

Před sezonou došlo k výrazným změnám v kádru. Jak se posily osvědčily?

Věděli jsme, že v létě přijdeme o dva hráče z osy týmu – Vančuru a Hejného. Na jejich posty jsme přivedli náhrady v podobě Ráliše, Junka, Štichauera. Všechno hráči, co již měli něco odehráno ve třetí lize. Do osy jsme měli ještě brankáře Vyhnánka, stopera Mráze, záložníka Vocela. Štichauer si ovšem našel novou práci, přestal chodit na tréninky, a to se na něm v jeho mladém věku ohromně podepsalo. Mráz odehrál kvůli zranění stěží polovinu utkání. Vocel si během léta odrovnal koleno a musel znovu na operaci. Ráliš s Junkem se nepotkali se sportovní formou, takže jediný, kdo držel jakžtakž prapor, byl gólman Vyhnánek. A to bylo prostě málo. Mladíci Kraj se Zárubou jsou budoucností. Kraj nastoupil do všech utkání, kdy střídal dobré pasáže se slabšími. Záruba vypadal v přípravě na základní sestavu. Ovšem zranil se, v listopadu podstoupil operaci a my věříme, že se opět zapojí do zimní přípravy. Havelka to měl v konkurenci našich hráčů složité a prakticky se nedostal do hry. Brankář Janda splnil úlohu naší dvojky. Ve dvou utkáních juniorky chytal velmi dobře, to samé platí i v případě jeho jednoho startu za áčko. Bohužel ale kvůli pracovnímu vytížení také prakticky netrénoval s týmem.

Nyní hledáte trenéra. Už je jasno, kdo tým povede?

Dali jsme si za cíl přivést do Čáslavi zkušeného trenéra, kterému nebude cizí práce s mladým kolektivem, bude chápat nastavení a směřování našeho klubu a bude mít za sebou třeba i zkušenost s dospělým prvoligovým fotbalem. S jedním takovým jsme dva týdny v dennodenním kontaktu. Věřím, že nového kouče budeme moci do konce týdne představit veřejnosti.

A jak hodně se změní hráčský kádr pro jarní odvety?

Bude záležet na požadavcích nového trenéra. Určitě budeme společně vyhodnocovat přínos hráčů, které máme v klubu na hostování. Budeme se snažit v Čáslavi vytvořit novou osu týmu, kdy se musíme poohlížet po zkušenějších hráčích. Jsme jedním z nejmladších týmů v divizi a často jsme dopláceli na někdy až dorostenecký typ fotbalu. Takže změny v kádru určitě nastanou. Je třeba se připravit na jarní sezonu tak, abychom se co nejrychleji vrátili do reálného boje o setrvání v soutěži. Jiný cíl si nedáváme. Chceme v Čáslavi udržet divizní soutěž i pro příští sezonu.