Pokud to myslí čáslavský klub se záchranou A týmu v divizní skupině C vážně, bude nezbytně nutné také posílit hráčský kádr. A na tom už pracují funkcionáři delší dobu. „Nerad bych něco otevíral a rozkrýval karty. Jistý je příchod Kučery, který hrál za Jihlavu a Chrudim, naposledy působil v Rakousku. A vrátil se Hejný,“ okomentoval změny v kádru Kučera. „V řešení je ještě příchod Nešpora z Velimi a také dalších hráčů,“ přitakal čáslavský kormidelník. „Každopádně v příštích dnech se budou ladit příchody dalších hráčů. S nimi jsme domluveni, je třeba dotáhnout vše i s jejich kluby. Za týden nebo za dva bychom mohli vědět více,“ poznamenal kouč.

Kolonka odchodů je zatím prázdná, jedná se o možné výměně Hannicha do Velimi za Nešpora. „Jinak oficiálně nikdo neodešel,“ podotkl Kučera.

Se zimní přípravou začnou čáslavští fotbalisté 16. ledna. Trénovat budou třikrát týdně a sehrají šest přátelských utkání. A to převážně v domácích podmínkách na umělé trávě. Jeden zápas je na programu v rámci čtyřdenního soustředění v Třeboni.

Skladba přípravných utkání byla předem připravená. „Je to věc, kterou už jsem nemohl ovlivnit, měl jsem malinko jinou představu. Ale musíme vycházet z reality,“ uvedl kouč týmu. „Budeme se na jaro připravovat s nějakým záměrem a k tomu je potřeba vybírat i soupeře. My se pokusíme hrát ofenzivně a kombinačně, aby to nebyla žádná kopaná,“ řekl.

Jak už bylo uvedeno, Čáslav bude hrát většinu střetnutí na své umělce. A to je také věc, která se přípravy může podle nového trenéra dotknout. „Naše umělka není tak velká a může to být trochu problém při systému, kterým se chceme prezentovat. Nakonec ale stejně budeme vycházet z kvality hráčského kádru a podle toho upravíme systém naší hry,“ dodal Roman Kučera.

Program přípravných zápasů