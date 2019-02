Čáslav - Ha! Ivan! A ne jeden, ale dva. Od sobotního dopoledne totiž povedou čáslavské fotbalové mužstvo do dalších druholigových bojů Ivan Kopecký a Ivan Kolev.

Ivan Kopecký a Ivan Kolev. | Foto: fkcaslav.cz

Ivan Kopecký už v Čáslavi působil jako asistent trenéra Malury, Frťala nebo Abrháma. Pro bulharského Ivana Koleva to je první velká trenérská štace. Dříve hrával řeckou a bulharskou ligu.

„Už jsme to potřebovali jako sůl. Podařilo se nám tedy angažovat trenéry, kteří s námi budou do konce podzimní části. Pokusíme se o nemožné, a to udělat co nejvíce bodů, abychom byli přes zimu relativně v klidu. Jde nám o to, aby zde trenéři vydrželi co nejdéle, abychom pořád nevyměňovali pouze trenéry. Pokud se nebude dařit, tak se nyní nebudou měnit trenéři, ale hráči. Ten, kdo nebude plnit jejich pokyny, tak se s ním budeme muset rozloučit," říkal pro klubový web fkcaslav.cz manažer týmu Tomáš Haniak.