„Pro nás zápas blbec z hlediska proměňování vyložených brankových příležitostí. V prvním poločase jsem napočítal snad osm stoprocentních šancí. Nedokázali jsme ani po kličce brankáři trefit prázdnou branku, Vančura dokonce zahodil pokutový kop. Když už jsme skórovali, tak nás zastavil praporek pomezního, podle videa to bylo posouzeno špatně. Jak to tak bývá, udeřilo na druhé straně, kdy nám odražený míč po přímém volném kopu napálil domácí hráč z hranice pokutového území do víka,“ popisoval trenér Čáslavi dění na hřišti v prvním poločase.

„Místo toho, abychom v poločase vedli rozdílem alespoň tří branek, tak jsme prohrávali. Na začátku druhého poločasu šel sám na bránu Hannich, ale ani on nedal. Domácí nás potrestali po rohovém kopu. Poté jsme měli desetiminutovou pasáž, kdy jsme vypadli z tempa. Posledních pětadvacet minut jsme se opět hnali alespoň za vyrovnáním. Po pěkné přímočaré akci skóroval Chábera, Hejného dvakrát vychytal domácí brankář a po rohovém kopu jsme nastřelil tyč,“ rekapituloval Jakub Svoboda a pokračoval: „Škoda vývoje skóre, protože takto jsme museli více otevřít obranu a domácí občas také pohrozili. Po autovém vhazování napálili míč do břevna. V poslední vteřině měl vyrovnání na hlavě Hejný, ale z tisíciprocentní šance trefil pouze gólmana,“ mrzelo Svoboda.

Lukáš Marek: Přestup beru jako krok v před a jako novou výzvu

„Kluky jsem v kabině po zápase moc nepochválil. Sice jsme jednoznačně zvítězili na brankové příležitosti, ale vývoj skóre k nám nebyl nakloněn a poté se musíme prezentovat trochu jiným způsobem, než jsme původně zamýšleli,“ řekl Svoboda a navázal: „V zápase jsme opět udělali mnoho triviálních až žákovských chyb, to se nám zatím z naší hry nedaří odstranit. Nicméně jsme si za celé přípravné období v zápase vytvořili absolutně nejvíce brankových příležitostí, které jsme ovšem neproměnili. Mrzí mě, že jsme prohráli, na druhou stranu v zápase byla spousta zajímavých věcí, na kterých se dá dále stavět,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Další utkání čeká Čáslav v sobotu, kdy se od 12 hodin na umělé trávě v Brandýse nad Labem utká s celkem Spoje Praha (Pražský přebor).

Branky: Hrčka, Nykodým – Chábera. Poločas: 1:0.

Čáslav: Vlček (46. Vyhnánek) – Hajník, Mráz, Schovanec (46. Konyvka), Peca – Slavík, Čuchal, Vančura, Chábera (60. Vilím) – Dudla (46. Hejný), Hannich.