Fotbalisté Čáslavi měli sehrát předpolední přípravné utkání před startem nové sezony, v níž budou hrát po sestupu z divize krajský přebor, ale zápas s třetiligovými Živanicemi se nekonal. „Soupeř nám zápas zrušil. „Nebylo to standardní, ale nedá se nic dělat,“ uvedl trenér čáslavského celku Roman Kučera.

Čáslavští měli ladit formu a především základní sestavu, k tomu ale nakonec nedošlo. „Pro mě je to komplikace v tom, že jsme chtěli nasadit ostrou sestavu a abychom si vyzkoušeli některé věci,“ řekl k nesehranému střetnutí kouč čáslavského mužstva, který se nechtěl v celé situaci pitvat. „Asi měly Živanice nějaký důvod, já to ale nechci řešit. My jsme měli trénink, museli jsme kvůli tomu upravit program na celý týden,“ podotkl Kučera.

Jeho tým čeká v sobotu generálka, když změří své síly s nováčkem třetí ligy, celkem Benátek nad Jizerou. Hrát se bude v Benátkách v sobotu od 10.15 hodin. „Tam už bychom se chtěli naladit, aby vše fungovalo,“ dodal trenér čáslavského týmu Roman Kučera.