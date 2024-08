Čáslav ve druhé polovině minulé sezony bojovala ze všech sil o záchranu, ta jí jen o chloupek utekla. Hned po sezoně dalo vedení klubu jasně najevo, že chce kádr udržet a bude se chtít okamžitě do divize vrátit. V Čáslavi skončil krajní obránce Hanč a vrátil se do Pardubic. Peterka zamířil do Rakouska, v kádru skončil Peca. A svou bohatou kariéru uzavřel Peter Mráz. Tým naopak doplnili gólman Daniel Bína, jenž naposledy chytal za Slovan Poděbrady I.A třídu a hlavě středopolař Jakub Nekvinda, který je odchovancem Kutné Hory, kde strávil mnoho sezon, ale naposledy hrál za Sokoleč krajský přebor. Na postu stopera by měl nastupovat Roman Turek, ten přišel z Ledče nad Sázavou.

Jak už bylo uvedeno, Čáslav bude patřit mezi hlavní kandidáty na postup. Kdo by jí ale mohl šlapat na paty? „Nevím. Možná Nespeky, které spadly. Nemám zatím přehled, informace i jiných týmech budu teprve zjišťovat. My se musíme soustředit hlavně sami na sebe,“ má jasno Roman Kučera.

Ten už se nechtěl příliš ohlížet za letní přípravou. „Až samotné mistrovské zápasy nám ukážou, jaká příprava byla a jak na tom jsme. Sehráli jsme těžké zápasy s Českým Brodem a Benátkami. Vyhnula se nám zranění, což je hodně důležité. Start sezony nám ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Já věřím, že dobře. Vždy je něco, co jde udělat lépe. Také máme slabá místa, ale chceme hrát roli favorita,“ uvedl kouč čáslavského celku.

Také přípravné zápasy měly trenérovi prozradit, jak je mužstvo přichystané. „Zápasy nám ukázaly, že jsme silnější směrem dozadu než dopředu. Zkoušeli jsme nové varianty složení a někteří předvedli, že mohou hrát na jiných postech, než byli zvyklí. Překvapil mě třeba Záruba, je flexibilní, dříve hrál ve středu zálohy a nyní hrál velice dobře krajního beka. To je pozitivní. Hlavně na krajích máme v součinnosti problémy a ta kvalita není podle očekávání, jaké máme. Je to otázka tréninku a toho, aby hráči měli automatismy a věděli o sobě. Aby to nehráli na náhodu, ale aby měla hra nějaká pravidla. Teď to ladíme a uvidíme, do jaké míry to v soutěži uplatníme,“ řekl Kučera.

Čáslav se v prvním zápase nového ročníku utká doma s Nespeky, půjde tak o souboj dvou celků, které jsou po pádu z divize nováčky. Takže silný protivník. „Je to tak. My ale chceme využít domácího prostředí, věřím, že to zvládneme,“ přeje si kormidelník čáslavského týmu. „Ještě jsem se na soupeře nedíval, ale budu zjišťovat nějaké informace. Budeme chtít hrát odvážně dopředu a přehrát je. To znamená ofenzivní, útočný fotbal. Nebudeme na nic čekat a nějakým způsobem spekulovat, chceme se prezentovat svým způsobem hry a tak půjdeme do každého zápasu. Budeme chtít hrát aktivně a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal Roman Kučera.