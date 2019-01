Karviná - Poslední druholigové kolo rozhodovalo o tom, kdo sestoupí. A bylo to drama do posledních vteřin! O černého Petra se rvaly čtyři týmy. Opava a Čáslav prohrály venku. Remízy se zrodily na Spartě a v Hlučíně, kde o sestupu Opavy rozhodl v 90. minutě vyrovnávací trefou Gulajev. Senzace byla na světe. Fotbalové město ze Slezska opouští II. ligu, díky vzájemné shodě bodů všech čtyř soupeřů a špatným vzájemným zápasům.

29. kolo II. ligy: Čáslav - Hlučín, 30. května 2010. | Foto: Deník/Martin Vaněk

Karviná – Čáslav 3:0 (1:0)

V konečném součtu skončila Čáslav čtrnáctá, před ní se při vzájemné shodě bodů dostaly Hlučín a Sparta B.

Martin Hřídel si opěv vylepšil pověst trenéra záchranáře! „Jsem rád, že jsme se zachránili, zvlášť po mém nuceném odchodu z Kladna, který byl bolestný. Čáslav na tom v té době byla hodně špatně a mám velkou radost, že se nám to podařilo,“ neskrýval radost dojatý kouč.

Trenér měl zprávy z ostatních hřišť. Nejvíce sledoval utkání ve Vlašimi. „Tam byl rozdíl o dvě branky,“ vysvětlil Hřídel, „Ve fotbale se ale může stát cokoliv, my věřili, že to dopadne. Hráčům jsme výsledky neříkali, nechali jsme je hrát.“

Byl pro Martina Hřídela šok, že spadla Opava? „Opava má z těch čtyřech týmů, co hrály o záchranu, asi největší zvuk,“ přiznal. Proč sestoupila zrovna Opava? „Proč sestoupili? je otázka pro Opavu. Udělali málo bodů na jaře, je to pro ně tragédie,“ odpověděl.

Hra však z pohledu Zenitu dobrá nebyla. „První poločas se nám nepovedl, padla na nás deka. Kluci měli těžké nohy. Bylo to hlavně o psychice. Karviná hrála hodně dobře. Do druhé půle jsme se zlepšili, ale bohužel jsme obdrželi druhou branku, po které už nebylo co řešit,“ popsal zápas Martin Hřídel.

Branky: 8., 66., 80. Opic. Rozhodčí: Zelinka – Mencl, Moudrý. ŽK: Suchý, Buryán, Hoffman - Špidlen, Růžička, Nitrianský, Pilař. Diváci: 1464.



Karviná: Kučera - Hoffmann, Suchý, Buryán, Jursa - Milosavljev, Kostoláni (63. Skončím), Pavlík, Ciku (85. Večeřa) - Mišinský, Opic (81. Pontus). Trenér Jiří Balcárek. Čáslav: Poštulka – Kotrba, Haniak, Ricka, Růžička – Kunášek (58. Nitrianský), Procházka, Pilař, Špidlen (51. Džafič) – Hlava. Fikejz (79. Dobal). Trenér Martin Hřídel.