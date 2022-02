Po skončení podzimní části sezony podstoupil chirurgický zákrok na zápěstí Lukáš Mach. Podle posledních informací by do pozvolné zátěže mohl nastoupit v průběhu března. „Rovněž tak nestihne úvod soutěže,“ povzdych si Jakub Svoboda.

Z posledního prosincového tréninku odkulhal Jan Hannich. „Honza si z jednoho souboje odnesl natažené postranní vazy v kotníku i v koleni. Za přibližné čtrnáct dní by měl začít s během. Uvidíme, jak rychle se nám jej podaří zapojit do plnohodnotného tréninkového procesu,“ uvedl Jakub Svoboda.

Divizní Čáslav s třetiligovým celkem SK Zápy nehraje, zápas byl odložen

Zřejmě další operativní zákrok čeká i Jakuba Kulhánka, který nastupoval za čáslavskou juniorku a aktuálně řeší problém s kotníkem. „U Jakuba čekáme ještě na upřesnění diagnózy naším doktorem panem Holekou. Ve hře je i operace,“ připustil Svoboda.

K dalším marodům se řadí dvojice mladíků Tůma s Kubínem. „David Tůma má neustálé problémy s kyčlí. To se snažíme řešit přes fyzioterapeuty. Matěj Kubín si v nedělním zápase pochroumal kotník. U něj věřím, že to nebude na dlouho a brzy se zapojí do tréninku,“ doplnil Jakub Svoboda.

První pozitivní zprávou je zapojení brankáře Davida Vyhnánka do tréninku. Ten od prosince s týmem netrénoval, léčil pochroumané tříslo.