Čáslav /FOTOGALERIE/ - Obrovským úspěchem pro čáslavskou mládežnickou líheň je nominace Vojtěcha Záruby do reprezentačního výběru U15 Future ČR. Čáslavský střední záložník byl nominován na turnaj v Belgii. Reprezentační patnáctka se na něm střetla se stejně starými týmy Belgie a Švýcarska. Vojta nastoupil v obou duelech, a připsal si tak první dva reprezentační starty.

„Vojtovi gratulujeme, je to pro něj velký úspěch. My máme radost, že v mládežnických reprezentačních výběrech máme opět zastoupení. Po Vráťovi Junkovi, Mírovi Vlčkovi a Radce Hlouchové je to v krátké době další reprezentant, což je výborná vizitka pro klub velikosti Čáslavi,“ řekl předseda FK Čáslav Václav Vondra.