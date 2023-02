„Utkání se Světlou bylo v podstatě druhé utkání v letošní zimní přípravě. Bylo to rozhodně snazší než první zimní zápas proti Holicím, které jsme prohráli. Tentokrát jsme po celou dobu hru ovládali a k ničemu jsme soupeře téměř nepustili. Výsledek tomu tentokrát i jasně napovídá a popravdě šest gólů je vzhledem k šancím málo,“ vyprávěl po utkání nový trenér čáslavského béčka Vratislav Junek. „Bohužel nemáme dostatek hráčů a jsme nuceni si hráče půjčit i z A týmu. Tentokrát jsme měli tři hráče do pole a brankáře. Stejně jako proti Holicím se velmi dařilo Vilímovi, který dal dva góly, na další dva krásné nahrál. Škoda, že z časových důvodů nemůže moc trénovat s áčkem, protože jinak na divizi určitě má. Bylo by ale nespravedlivé mluvit jen o jednom hráči. Kurka, Dastych, Špičák, Gonda, ti rozhodně nehráli o nic hůře a ostatní taktéž. Snad se nám uzdraví ostatní hráči, co jsou zranění, abychom měli i lavičku, protože zatím jezdíme v jedenácti lidech,“ rozpovídal se kouč Junek.

Branky Čáslavi: Kurka 2, Vilím 2, Vrána, Novák. Poločas: 3:0.

Čáslav B: Vyhnánek (45. Beran) – Kubín, Špičák, Lebduška – Kurka, Fišr, Dastych, Gonda, Novák - Vilím, Vrána (45. Kotrba).