„Po podzimní části jsme se usadili ve středu tabulky se ziskem třiadvaceti bodů. Dalo by se říct, že jsme víceméně naplnili náš cíl, který jsme si dali před začátkem sezony. I přesto mám rozporuplné pocity," prozradil v posezonním hodnocení podzimu trenér čáslavské juniorky Lukáš Jirků a navázal: „Myslím si, že v týmu je mnohem větší potenciál a nějaká utkání jsme měli zvládnout mnohem lépe. Tím pádem si myslím, že naše postavení v tabulce by mohlo být lepší. Na druhou stranu, když vezmu v potaz, že náš věkový průměr týmu je dvacet jedna let, tak se dají pochopit výkonnostní výkyvy jedinců a celého týmu," připomněl.

Povedený vstup do soutěže

Čáslavští vstoupili do podzimní části sezony velmi dobře. „Podzim bych rozdělil na dvě části. Tu první část do zápasu s Hlízovem bych hodnotil velice kladně, kdy se nám v osmi zápasech podařilo získat sedmnáct bodů a pohybovat se tak v horních patrech tabulky. Takhle dobrý vstup do sezony jsem od doby, co jsem v Čáslavi, nezažil," zdůraznil Jirků. „Od zápasu s Hlízovem se to pokazilo a náš herní projev byl hlavně směrem dozadu velice ležérní a dostávali jsme velice laciné branky," litoval. „Myslím si, že dost byla znát absence Trekovala, který si ze zápasu s Hlízovem odnesl naštípnutý kotník. Jako by s Trekovalem odešla organizace hry a jistota v zadní řadě. Do toho se nám následně zranili další dva stopeři - Kubín a Jedlička, kteří měli problémy také s kotníkem, a tak musel na pozici stopera zaskakovat Lebduška," připomněl trenér Čáslavi.

Využili širšího kádru A týmu

„Posledních šest týdnů jsme měli problém nejen v obranné řadě, ale ve všech řadách. Pro zranění nebo nemoc jsem měl mimo stále sedm, osm hráčů. Naštěstí máme širší kádr A týmu, a tak jsme mohli trénovat dohromady a kluci nás mohli doplňovat," konstatoval Jirků. „Vždy je potřeba hledat na všem špatném to pozitivní. I v tomto případě, kdy nás bylo ke konci sezony pět, šest zdravých hráčů, tak jsme chodili trénovat s A týmem, což klukům dalo hodně a na některých bylo vidět, že se chtějí ukázat trenérovi A týmu," uvedl Jirků.

„Věřím, že někteří z nich mají potenciál se dostat do A týmu a postupem času se třeba i zapracovat do sestavy, ale všechno je to o vytrvalosti a pracovitosti. Pro většinu z nich je těžký přechod z divize dorostu do I.A třídy, natož do divize chlapů," připomněl.

Trenéra Jirků baví pracovat s mladými hráči s potenciálem

Juniorka disponovala v sezoně s velice mladým kádrem. „Baví mě pracovat s mladými hráči s potenciálem. Moc jim přeji, aby se posunuli do A týmu. Jen musí dobře pracovat a vydržet, a pak jejich chvíle přijde," opakoval Lukáš Jirků a doplnil: „Když se dnes podíváme na oba týmy - A i B tým - tak každý musí vidět, že naší prioritou je pracovat s odchovanci."

A jaký program čeká na čáslavské hráče v závěru letošního roku? „Teď si přes Vánoce trochu odpočineme od fotbalu, po Novém roce se na to opět vrhneme. Přes zimní přípravu bychom se chtěli zaměřit na to, co nás ke konci podzimní části trápilo. Budu doufat, že se nám do jarní části podaří vstoupit minimálně tak dobře, jako do té podzimní, ale to už hodně předcházím," uzavřel Lukáš Jirků.

Statistiky mužstva

Nejvíce odehraných minut v zápase: 1. Čáp (1339), 2. Papoušek (1135), 3. Konyvka (1045), 4. Lebduška (1020), 5. Eisner (935).



Nejlepší střelci týmu: 1. Čáp, Konyvka, Ronovský (všichni 5x), 4. Klepal (3x), 5. Kulhánek, Papoušek (2x).



Nejtrestanější hráči: 1. Lebduška (2x ČK, 6x ŽK), 2. Kubín, Strnad, Vyhnánek (1x ČK).