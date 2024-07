„Asi pětatřicet minut jsme hráli kombinačně, byli jsme lepší než soupeř. Předvedli jsme dobré akce do ofenzivy a v defenzivě jsme soupeře do ničeho nepustili. Třicet minut bylo z naší strany kvalitních, hráli jsme to, co jsme chtěli a co jsme si řekli. S tím jsem spokojený. Ve zbylé části první půle se hra vyrovnala. Jediný problém byl v tom, že jsme nedokázali akce dotáhnout do úspěšného konce, ale to přijde. Dostávali jsme se do šancí, často jsme ohrožovali bránu soupeře,“ řekl k prvnímu poločasu čáslavský trenér Roman Kučera.

„Do druhého poločasu jsme prostřídali, naše hra už byla neurovnaná a hodně nepřesná. Dělali jsme hodně chyb a dostali jsme gól z brejku. Ve druhém poločase byl soupeř lepší, více na míči,“ přiznal Kučera.

„Z mého pohledu to byl remízový zápas. Našel jsem tam ale více pozitiv než v prvním zápase, který jsme vyhráli,“ dodal kouč čáslavského celku.

Další utkání hraje Čáslav na svém stadionu proti diviznímu Českému Brodu. Utkání startuje v sobotu v 10.30 hodin.

Poločas: 0:0.

Čáslav: Vyhnánek – Nešpor, Turek, Vencl, Záruba – Slavík, Kučera, Nekvinda, Spáčil – Hejný, Turyna, střídali Marek, Kraj, Vilím, Bašek, Ronovský, Dastych, Junek, Beran.