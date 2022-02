Hned v první minutě se Čáslav ujala vedení. Krásnou kombinační akci uzavřel střelou do odkryté branky Dastych – 0:1. Ve 20. minutě po další rychlé akci se k zakončení dostal Kopp a ranou pod břevno nedal domácímu brankáři šanci – 0:2. Domácí po půlhodině skóre snížili na rozdíl jedné branky – 1:2. O šest minut později však akci Nováka a střelu Koppa dorazil do brány opět Dastych – 1:3. Domácí tým pak do poločasové pauzy stihl skórovat a poločas skončil 2:3.

V 51. minutě se pěknou střelou na zadní tyč prosadil střídají Fišr – 2:4. Domácí se však znovu dokázali přiblížit na rozdíl jedné branky. Ke dvoubrankovému náskoku poslal Čáslav opět agilní Kopp. Poté čaroval Beran, když skvělým zákrokem zneškodnil pokutový kop. Domácí ale korigovali na 4:5, a to pět minut před koncem. V závěru zápasu ale Čáslav vítězství dokázala uhájit.

„Do zápasu jsme šli po pětidenním soustředěním a v hodně kombinované sestavě. Vždyť druhý poločas odehráli prakticky jen dva hráči, kteří na podzim nastoupili v divizi,“ připomněl trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Zápas nabídl řadu šancí na obou stranách. Jsem rád, že kluci dokázali dát hezké branky. Brankář Beran navíc skvělým zákrokem chytil pokutový kop. Škoda zranění Chabéry a Eisnera. Nicméně s nasazením a touhou po vítězství kluků, co nastoupili, jsme spokojeni,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 1. a 36. Dastych, 20. a 78. Kopp, 51. Fišr – Folwarczny 2, Svoboda, M. Stross. Poločas: 2:3.

FK Čáslav: Beran – Kurka (46. Trekoval), Kubín, Špičák, Eisner (35. Lebduška) – Dastych, Klepal (75. Kulhánek), Čuchal (46. Fišr), Kopp – Chábera (25. Novák), Ronovský.