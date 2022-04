Pro Adama Ronovského to bylo poprvé, kdy dal v divizním zápase tři góly. „Jednou si mi to povedlo za béčko, to bylo ještě v I.B třídě. V divizi je to ale poprvé, usmál se pětadvacetiletý fotbalista Čáslavi.

Jednou už ale blízko byl. A hodně. Bylo to na podzim zase v souboji s Dvorem Králové. Na tohoto soupeře se mu prostě daří. „Doma jsem jim dal dva góly. Pak jsme měli možnost zahrávat penaltu, ale tu jsem přenechal spoluhráči. A on ji neproměnil,“ přidal Ronovský.

Ten svoji kariéru načal ve Žlebech, kde bydlí a odkud se přesunul právě do Čáslavi. Posledním rokem studuje managment tělesné výchovy a sportu na FTVS v Praze.

Ze svých tří branek vybral jako nejkrásnější tu druhou. „Určitě to byl nejhezčí gól. Po pěkné akci jsem dostal míč, ale nejprve jsem si ho špatně zpracoval. Ale pak jsem balon nůžkami poslal do sítě,“ popsal svoji trefu Ronovský. „Vlastně to byl asi vůbec můj nejhezčí gól v divizi,“ podotkl čáslavský fotbalista, který má na svém kontě osm branek.

Čáslav se vyhoupla na třetí příčku divizní tabulky skupiny C, Dvůr Králové je přikován k samému dnu. Ale zápas prý rozhodně tak snadný nebyl. Obzvlášť proto, že domácí v poločase vedli nejtěsnějším rozdílem. „Nebylo to úplně jednoduché. Bylo to hodně soubojové utkání, domácí byli dost důrazní. Navíc přišla komplikace, když dali domácí první gól. My jsme ale vyrovnali a ožili jsme. Pak už jsme hráli hlavně my a byli jsme odměněni dalšími góly,“ dodal střelec zápasu Adam Ronovský.