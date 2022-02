Ačkoliv se v prvním poločase hrálo převážně na polovině Českého Brodu, musel brankář Barták vytáhnout dva parádní zákroky proti sólovým nájezdům soupeře. V první dvacetiminutovce se fotbalisté Čáslavi prosadili dvakrát. Pokaždé putoval míč na trase Slavík - Hejný, kdy druhý jmenovaný dvakrát nekompromisně rozvlnil síť. Po půlhodině hry spálila Čáslav hned tři vyložené šance během jedné akce, neuspěli Hejný, Kurka ani Strnad. V 39. minutě pak přišla nejhezčí akce utkání. Čáslavští zakončili přesnou kombinaci od svého brankáře střelou do zcela odkryté brány.

V úvodu druhého dějství nejprve Hejný orazítkoval tyč. Vzápětí Lebduška přesným centrem našel hlavu Strnada, který poslal míč přesně do brány. Následně se v šancích objevil Novák, ale nedal. Trestali tak českobrodští fotbalisté, když na střelu ze střední vzdálenosti brankář Barták nedosáhl – 4:1. Poslední slovo si vzal opět Hejný, který byl nejprve v úniku faulován a o pár okamžiků proměnil pokutový kop – 5:1.

„Zápas úrovní nebyl úplně špatný. Snažili jsme se o rozehrávku od brankáře. Někdy nám to vyšlo, někdy ne,“ uvedl trenér čáslavské juniorky Lukáš Jirků a navázal: „V prvním poločase šel soupeř dvakrát sám na bránu, a to se nám nelíbí,“ podotkl Lukáš Jirků. „Zápas jinak snesl měřítko, když vezmu v potaz, že jsme hráli v mixu áčka s béčkem. Kluci z béčka hráli vlastně první utkání. Někteří navíc nemají docházku, protože je omezují karantény, práce a nemoci. Když se na to podívám takhle, tak můžeme být s naším výkonem a výsledkem spokojeni,“ uzavřel.

Branky Čáslavi: 15., 19., 39. a 66. pok. kop Hejný, 55. Strnad. Poločas: 3:0.

FK Čáslav: Barták – Kurka (46. Eisner), Kubín, Petrů (60. Konyvka), Slavík (46. Lebduška) – Klepal (46. Čáp), Papoušek – Strnad, Chábera (60. Kurka), Konyvka (46. Novák) – Hejný.