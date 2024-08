Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Zhruba před půl rokem jste mluvil o tom, že jste za svojí fotbalovou kariérou zavřel dveře. Nakonec jste odehrál skoro všechna utkání za Červené Janovice. Co se změnilo?

Byl jsem přesvědčený ze skončím, ale rozhodl jsem se hrát dál hlavně pro syna, který si to přál. A řekl mi, že bych měl hrát aspoň do čtyřiceti (smích).

Kde nebo v čem jste našel novou chuť do fotbalu?

Začalo to tím, ze mě kamarád Jirka Kubík z Červených Janovic požádal o pomoc v rozjezdové sezoně. Ač se mi ze začátku nechtělo, tak jsem na to kývl a zjistil jsem, ze mi fotbal chyběl. Proto jsem opět začal hrát.

V letním okně volných přestupů jste zamířil do Kutné Hory. Co vás k tomu vedlo?

S vedením Kutné Hory, jmenovitě s Petrem Malým, jsme byli v kontaktu už skoro půl roku a tím, že jsem opět začal hrát a Janovice de facto skončily, tak Kutná Hora byla jediná volba, i když nabídek bylo více. Jsem rád, že za fotbalem nemusím nikam jezdit a hraju vlastně doma.

V Kutné Hoře jste už působil. Potkal jste se v kabině s někým, s kým jste tam už hrál?

Ano. Je tam právě Petr Malý, Béda Franc, Vítek Piskač, a nově také Kuba Hradílek a Kuba Kulhánek. Takže dost lidí ze staré úspěšné party.

Ve Spartě se na vás bude spoléhat v tom smyslu, že budete dávat góly. Jste na to připravený?

Jistě s tím počítám a tu zodpovědnost na sebe rád vezmu. Góly jsou koření fotbalu a budu se snažit jich dát co nejvíc a tak pomoci celému kutnohorskému klubu.

Možná to nebude jen o tom střílet branky, ale pomoci svými zkušenostmi mladým spoluhráčům, kterých je v kádru Kutné Hory více než dost. Bude to také váš úkol?

V podstatě je to jasné vzhledem k věku a k tomu, co má člověk za sebou. Rád každému pomohu, nebo poradím. V Hoře máme skvělou partu a jsem moc rád, že mužů být součástí takové zdravé kabiny. Mladí kluci perfektně makají jak v tréninku, tak v zápasech a věřím, ze elán z přípravy přeneseme i do soutěžních zápasů.

Jaké bude mít cíle Kutná Hora v nadcházející sezoně a jaké jsou vaše osobní cíle?

Já osobně určitě hraju s naším týmem o postup a chci dát co nejvíce gólů. Samozřejmě soutěž je plná kvalitních týmu a hráčů, ale pokud do toho člověk nedává ty nejvyšší cíle v jakémkoli věku, tak je to za mě špatně.

Červené Janovice pro vás byly srdcovou záležitostí, nyní budou hrát jen čtvrtou třídu. Co na to říkáte?

Moc mě mrzí, jak to s Janovicemi nakonec dopadlo, ale bohužel toto je realita a potkalo to v minulosti spoustu jiných klubů.