Šestačtyřicetiletý Václav Koloušek prošel hned několik ligových celků. Působil v Bohemians, Slavii, Mladé Boleslavi, Brnu, Liberci nebo Příbrami. Nyní budou moci jeho umění sledovat fotbaloví příznivci na Kutnohorsku. Pro ně je to další lákadlo, pro mužstvo obrovský přínos.

„Jsme rádi, že jsme mohli získat takového hráče, jakým je Vašek Koloušek,“ raduje se z příchodu dalšího exligisty Štěpán Kacafírek, kanonýr a funkcionář klubu, který v minulé sezoně prošel třetí třídu bez ztráty jediného bodu. „Je to hráč s velkou fotbalovou minulostí, ve které slavil velké úspěchy a byl uznávaný i mezi protihráči,“ přidal Kacafírek, jenž už se těší na spolupráci na hřišti.

„Je to hráč, který si bude v záloze rozumět s Martinem Jiránkem a našemi mladými puškami – Danem Uhrem a Davidem Novákem. Už první zápas ukázal, že spolupráce v záložní řadě bude výborná a naše úderná síla se opět zvýší. Čeká nás vyšší soutěž a jsem rád, že jsme na ni připraveni,“ pokračoval červenojanovický šutér. „Na příchodu Václava Kolouška měl velký podíl také Tomáš Řepka, za což bych mu chtěl poděkovat,“ uvedl dvaatřicetiletý útočník s čichem na góly.

Další novou akvizicí klubu je třiatřicetiletý brankář Marek Boháč, který ještě v minulé sezoně působil v nejvyšší soutěži a v dresu Pardubic patřil mezi nejlepší gólmany ligy. I proto si na něj dělala zálusk pražská Slavia. Gólman v ideálním věku je nyní hráčem týmu hrajícího okresní přebor.

„Je to absolutně nadstandardní gólman a jsem velice rád, že se ho podařilo přivést. Má za sebou v podstatě ještě minulou ligovou sezonu, kde právem patřil mezi nejlepší gólmany v celé soutěži a po právu se o něj ucházela i v té chvíli mistrovská Slavia,“ mnul si spokojeně ruce Kacafírek. „Slavii se to nepovedlo, ale nám ano,“ smál se muž, který v minulé sezoně nastřílel neuvěřitelných osmdesát sedm gólů.

Červené Janovice tak mají nyní kromě nabitého kádru plného bývalých ligových borců ještě velice kvalitní brankářskou dvojici. I to si v klubu plně uvědomují. „Spolu s Petrem Honsem vytvoří velmi silnou brankářskou dvojici, o které si, myslím, mohou nechat zdát i krajské a divizní celky,“ má jasno Štěpán Kacafírek.

Jediným minusem do mozaiky červenojanovické skládačky je odchod Tomáše Borka. „V našem týmu skončil,“ potvrdil informaci Kacafírek. „Touto cestou bych mu chtěl za cely náš klub poděkovat za dobře odvedené služby a přejeme mu jen to nejlepší do dalšího angažmá.“

Červené Janovice projely minulý ročník ve třetí třídě jako horký nůž máslem. Nejvyšší ambice budou mít i letos. „Cílem je určitě okamžitý postup do I.B třídy a výhra v okresním poháru,“ dodal Kacafírek.

Jak vidno, soupeři se mají na co těšit. A diváci určitě také…