Když se ohlédne zpětně, nebere jako chybu to, že v týmu nastupovali bývalí ligoví fotbalisté jako Řepka, Kadlec, Koloušek nebo Jiránek. „Rozhodně to chyba nebyla. Přišli tito exligisté, na ně se nabalili další hráči plus sponzor. Nebyla to špatná cesta, díky tomu se povedlo postoupit historicky až do I.B třídy. Cesta našeho úspěchu nebyla špatně nastavená,“ uvedl Kubík.

Nyní ovšem chybí hráči a bez nich se hrát prostě nedá. „My jsme tady rozhodně nechtěli nikoho držet. V první vlně nám hráči řekli, že končí. Pak se ale vrátili, že se dohodneme. Ale teď je to tak, že se čeká, kam půjdou a jaká bude dohoda s kluby,“ podotkl bývalý funkcionář Červených Janovic. „Já to ale vidím tak, že kdybychom pak pětkrát prohráli v okresním přeboru, tak už nikdo nepřijde. Já bych raději volil tu čtvrtou třídu,“ přiznal obránce.

V klubu skončili i trenér Milan Kopřiva a vedoucí mužstva Oldřich Marek. „Takže teď se vlastně všechno vrátí do starých kolejí, jako to bylo před příchodem celebrit,“ dodal Jiří Kubík.

To jiné starosti tak mohou mít funkcionáři Malešova, druhé týmu právě skončeného ročníku okresního přeboru. Malešov by měl hrát krajskou I.B třídu. „Zatím není nic oficiálního,“ řekl Tomáš Frejlach, trenér mužstva. „Mělo by to tak ale být,“ přidal jedním dechem.

V Malešově dostali k vyjádření prostor i hráči. „Chvíli jsme to zvažovali, ptali jsme se hráčů. Ale uvidíme, co bude dál,“ řekl kouč, který by do vyšší soutěže rád kádr posílil. „Už jsme oslovili několik hráčů, teď čekáme, jak se vyjádří hlavně kluby. Tohle je na další čas. Ale na konkrétní jména je ještě příliš brzy,“ dodal Tomáš Frejlach.