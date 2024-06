Starší dorost

Krakovany - Sparta Kutná Hora 0:12 (0:3)

Branky: 25. Zadražil, 35. Beran, 43. Zadražil, 47. Schovanec, 49. Vavřík, 52. Zadražil, 58. Benešovský, 62. Klement, 79. Schovanec, 82. Rezler, 85. Schovanec, 89. vlastní

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Rezler, Schovanec, Bohatý D, Bohatý A, Hanka, Zadražil, Beran, Vavřík, Macháček, Marek, Růžička, Kubrycht

Krakovany: Šanc - Šanc, Mochari, Scháněl, Šícha, Pospíchal, Kretschmer, Pokorný, Janko, Novotný, Vančura, Vašíček, Tichý, Tichý, Marvan

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání se nerodilo lehce. V prvním poločase jsme hráli pomalu, vlažně, nechtěli postupovat souboje a to bylo všechno znát. Samozřejmě lepí se na nás i smůla, kdy jsme v prvním poločase nedali asi deset gólových šancí. Tudíž poločasový výsledek utkání 0:3 pro nás. Do druhého poločasu jsme vstoupili daleko lépe a povedlo se nám dát krásné góly. A s radostí jsme si dokráčeli pro vítězství 0:12. Příští týden nás čeká poslední utkání doma s Čelákovicemi. Doufáme, že sezonu zakončíme úspěšně.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Červený Kostelec 6:6 (3:1)

Branky: 29., 61. Janoušek, 13. Zámostný, 15. Smoček, 46. Judytka, 88. Šťastný - 74., 82. Říha, 34. Moravec, 59. Jasanský, 67. Hamerski, 72. Vacek

Kutná Hora: Brejša - Janoušek, Musil, Ovčačík, Čapek, Šťastný, Judytka, Bouma, Smoček, Zámostný, Polívka, Pešout, Smetana, Langr, Mlčoch, Bruner, Tvrdík, Zinzer

Červený Kostelec: Wihan - Hamerski, Moravec, Kočnar, Jasanský, Novotný, Jansa, Říha, Vančák, Vacek, Špreňar, Smrc

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Nabízeli jsme se, hráli jsme hodně s míčem, soupeře jsme přehrávali. Poločasové vedení bylo zasloužené. Pak jsme vlivem mnoha změn v sestavě vypadli z rytmu a dovolili soupeři otočit skóre. Bod jsme urvali silou vůle v posledních minutách. Takové zápasy bychom měli zvládat vítězně. Na druhou stranu tím, že se dostaneme do složitých situací, se o hráčích dozvíme víc, než kdybychom jednoznačně vyhráli.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - MFK Dobříš 1:4 (0:0)

Branky: 58. Lhoták – 55., 60., 72.Schneider, 75. Šantora

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Zámostný, Čáp, Král Matyáš, Holan, Zinzer Kryštof, Brázda

Dobříš: Fait - Bumba, Šantora, Víšek, Frydrych, Dvořák, Dekastello, Matějka, Schneider, Holý, Dort, Budinský, Kramata Filip, Kramata Lukáš, Malša

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Soupeř zahrál lépe než my, a proto zaslouženě vyhrál. Takhle jednoduše se dá zhodnotit náš zápas. V prvním poločase diváci viděli několik vyložených situací na obou stranách, ale žádný gól. Po změně stran byli hosté daleko více na míči a diktovali tempo hry. Na první gól Dobříše jsme stačili odpovědět vyrovnávací brankou, ale po druhém gólu jsme spíše běhali bez míče. To nás stálo hodně sil. Soupeř toho dokonale využil a zápas si pohlídal.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - MFK Dobříš 4:4 (1:2)

Branky: 15. Kolář, 62. Dusil, 68. Dvořák, 69. Pokrupa - 14. Durdil, 26. Viktorin, 37. Melša, 51. Krátký

Kutná Hora: Markup - Dusil, Šálený, Sýkora, Ostrihoň, Jungwirth, Dvořák, Zdychynec, Nevlud, Tvrdík, Kolář, Křivohlavý, Hulman, Pokrupa

Dobříš: Kubín - Krátký Schneider, Pešata, Viktorin, Boroň, Durdil, Vávra, Černý, Mohylák, Zbíral, Dvořák, Krákora, Roupec, Melša, Krátký

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Zápas, ve kterém jsme měli spoustu herně hluchých míst a naopak situace, které se musely líbit. Utkání nám ukázalo to, co nás trápí, hlavně v domácích zápasech v jarní části soutěže. A to je proměňování brankových příležitostí. Na branku se moc nadřeme a naopak mnohdy lacině inkasujeme. Jinak kluky musím pochválit, že zápas za stavu 1:4 nevzdali a v závěrečné desetiminutovce skóre dotáhli do remízy.