Okresní týmy hrající krajskou I.B třídu mají za sebou generálky před startem nové sezony. Hodně rozladěný byl hlavně trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Šílený výkon,“ glosoval poslední přípravné utkání. Hattrickem do sítě Zásmuk se blýskl kácovský Jícha.

Z fotbalového utkání I.B třídy Suchdol - Sázava (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sázava – Plaňany 2:2

„Šílený výkon! Chtěl jsem si vydloubnout oči. To co předváděli ti moji klauni, to bylo peklo pro mě se na to koukat. Za devadesát minut si ani jednou ti naši borečci nenahráli. Nechci to víc hodnotit. Fuj, velký hnus,“ nešetřil svůj tým kritikou hrající trenér sázavského celku Pavel Chuchla.

Branky Sázavy: Steinocher, Šafránek. Poločas: 0:2.

Sázava: T. Dytrich - Danko, Skála, Chuchla, Míšek, Procházka, Martin Chrpa, Šafránek, Steinocher - D. Zbořil, P. Zbořil, střídali Š. Dytrich, Urban, Stejskal.

Kácov – Zásmuky 4:1

„Sehráli jsme dvakrát odložené utkání v Zásmukách. Z naší strany šlo o celkem povedené utkání. Po celý zápas jsme měli herní převahu, z ní jsme vytěžili řadu šancí. Co mě potěšilo, bylo nasazení a chuť hrát až do konce utkání. Výsledek nepřeceňuji, protože šlo o celek z okresního přeboru. Ale zápas měl svou kvalitu i s přispěním Zásmuk,“ řekl ke generálce Kácova trenér Michal Veliký.

Branky Kácova: Jícha 3, Svoboda. Poločas: 2:0.

Kácov: Tlustý – Hošta, Vebr, Petrů, M. Zeman – Pane, Kmoch, Cettl, Peroutka – Jícha, Svoboda, střídali Černík, Štorch, Futera.

U. Janovice – Lužec 5:1

„S generálkou jsem spokojen. Kluci hráli dobře, makali, hlavně v prvním poločase, kde jsme zatlačili soupeře a třikrát se prosadili. Druhý poločas byl už takový vlažný, hrálo se ve velkém teple. Mrzí mě, že jsme dostali gól úplně zbytečně. Druhý poločas už tak kvalitní nebyl, mohli jsme více držet míč a být úplně v klidu,“ přemýšlel nahlas hrající trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky U. Janovic: Jelínek 2, Vyhnánek, T. Kopp, Kulhánek. Poločas: 3:0.

U. Janovice: Kmoch - Zadražil, Kopecký, Bílek, Barták, Kulhánek, Vyhnánek, T. Kopp, J. Kopp, Beneš, Jelínek, střídali Mach, Veselý.