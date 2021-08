Dal jste v jednom zápase čtyři góly. Už se vám něco podobného někdy povedlo?

Ano. Jednou jsem dal za Poděbrady šest gólů v Libici nad Cidlinou.

Který z těch čtyř gólů byl nejhezčí?

Myslím, že ten poslední. Za vápnem jsem vystřelil tak nečekaně a tvrdě, že to kromě hostujícího brankáře překvapilo trochu i mě.

A který byl z vašeho pohledu nejtěžší?

Asi ten druhý. Hned z kraje druhého poločasu jsem vypíchl míč gólmanovi a dorážel jsem do prázdné brány. Míč byl ale dost z úhlu, takže jsem se musel hodně soustředit.

Pavel Mišák



Narozen: 2. 3. 1988

Zaměstnání: skladník

Znamení: Ryby

Další oblíbené sporty: badminton

Oblíbené jídlo: svíčková

Oblíbené pití: Sprite

Oblíbený film: Interstellar

Oblíbená hudba: basshouse

Co na váš střelecký počin říkali spoluhráči?

Přišli si se mnou plácnout a blahopřáli mi . A taky říkali, ať mi to takhle vydrží co nejdéle (smích).

S kým si na hřišti a mimo něj nejvíce rozumíte?

Už od mého začátku tady v Poděbradech je to určitě Honza Borovička. Když jsme spolu hráli stopery, vždycky mě to bavilo a i jako člověk mi hodně sedí. Jsem rád, že zrovna on je můj kapitán.

Budete za čtyři góly platit něco do hráčské pokladny?

Do kasy nic platit nemusím. Určitě ale kluci můžou počítat s tím, že do kabiny přivezu plnou basu (smích).

Vy jste univerzál. Můžete hrát v obraně, záloze a klidně i na hrotu. Kde se ale cítíte nejlépe?

Levý obránce. Celý život jsem ho hrál a nejlépe vím, jak a kde se na něm mám správně pohybovat.