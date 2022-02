„Pochopitelně nejsem vůbec spokojený, inkasovali jsme šest branek,“ ulevil si po zápase kouč Kutné Hory Jan Holík.

FOTO: Novic v dresu Bohemie se uvedl gólem. Poděbrady padly s divizními Horkami

Jeho tým držel v poločase nerozhodný stav, po pauze ale zcela vyhořel v defenzivě. Pět gólů mluví za vše. „Výsledek asi úplně neodpovídá průběhu zápasu. Měli jsme možná stejně šancí jako soupeř, ale zatímco Havlíčkův Brod je proměňoval, my ne. Půle skončila jedna jedna a to měl ještě Vojtíšek stoprocentní šanci. Měli jsme už v prvním poločase šance aspoň na tři branky, měli jsme něco proměnit, to je naše bolest a pak se to projevuje na výsledku,“ smutnil Holík. „Soupeř byl běhavý, rychlostně výborně vybavený, což ukázal ve druhém poločase. Brod dobře bránil, někdy i se štěstím, a pak vyrážel do brejků. My jsme špatně bránili jako tým. Navíc jsme dělali individuální i taktické chyby. Soupeř měl po změně stran šest šancí a dal pět gólů. Sice jsme chtěli hrát, ale kazili jsme a soupeř nás trestal. Jsem nespokojen s tím, že nejsme efektivní,“ vyprávěl kutnohorský kouč.

Branky Kutné Hory: Wolf, Křelina, Pilný. Poločas: 1:1.

Sparta Kutná Hora: Malý – Nekvinda, Franc, Wolf, Pleva – Marek, Piskač, Pilný, Tulach – Dostál, Veselý, střídali Exner, Křelina, Prokůpek, Vojtíšek, Mommers, Vágner.