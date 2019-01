Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Po sedmi kolech má okresní fotbalový přebor nového lídra. Přečtěte si, jak se hrálo o víkendu. Červené Janovice znovu nebodovaly. Na domácím hřišti podlehly Církvici vysoko 1:6. Domácím chyběl kapitán Robert Menšík. Za hosty se znovu třikrát trefil Dušek.

„V minulé sezoně jsme s Červenými Janovicemi určitě hráli hezčí, kvalitnější a vyrovnanější zápasy. Tentokrát to bylo spíše o skóre,“ podotkl hostující trenér Vladimír Kicner.

Zajímavý zápas se hrál v Lorci, kde domácí B tým pozval na umělou trávu Paběnice. Domácí vyhráli 3:2 po penaltovém rozstřelu. Veselo však bylo podle domácích na hostující střídačce.

„Oba týmy mohly vyhrát. Chování lidí na střídačce Paběnic ale nepochopím. Souhlasím, že hlavní rozhodčí nějaké chyby udělal, ale to neznamená, že by se museli lidi na střídačce takhle chovat. Chvílema to vypadalo, že jim na tom zápase stojí celý život. Úplně nesmyslné mi pak přijde jejich chování vůči asistentovi rozhodčího, kterému bylo asi tak dvacet let, a který se snažil plnit svojí funkci, jak nejlépe uměl. Zásadní chyby neudělal,“ zdůraznil kutnohorský fotbalista Filip Nedvěd.

Paběnický záložník Jan Veselý kontroval: „Rozhodčí udělal ze zápasu bramboračku a víc se kecalo, než hrálo. Kutná Hora vyrovnala z penalty, která vyvolala vlnu emocí.“

Zápas v Suchdole znovu ovládl malínský útočník Milan Antoš, který opět nastřílel hattrick. Hosté vyhráli 5:3 a posunuli se v tabulce vzhůru. „Druhá půle pro nás začala hrůzostrašně, všude jsme byli pozdě a soupeř dokázal během deseti minut zápas třemi góly otočit,“ popsal domácí záložník Martin Pacák a dodal: „Na jednu stranu nás výsledek mrzí, protože dnes jsme měli navíc. Na druhou stranu jsme rádi, že jsme dokázali favorita takhle potrápit.“

Souboj trápících se celků viděli fanoušci v Uhlířských Janovicích. Zápas rozhodly desítky a dva body si po výsledku 2:1 odvezl Malešov. Zápas zhodnotil uhlířskojanovický hrající předseda Michal Černík: „V první půli jsme byli lepší, a i když jsme prohrávali, tak se na fotbal dalo koukat. Rychle jsme vyrovnali a měli celý zápas příležitosti na otočení výsledku. Po hodině hry nám došly síly a hosté toho nedokázali využít.“

Další atraktivní souboj se hrál ve Vrdech a cenné tři body si odtamtud odvezla Viktoria Sedlec po vítězství 2:1. Vrdský trenér David Plašil byl hodně zklamaný: „Prohráli jsme po špatném výkonu celého mužstva.“

Zápas plný zvratů se hrál ve Zbraslavicích. Domácí prohrávali se Sázavou B 0:1, ale po brance Čálka v 76. minutě výsledek otočili – 2:1. Jenže od té doby byla hostující branka pro domácí střelce zakletá. Až nevídaně. Sázavští toho dokonale využili. V 79. minutě Knotek vyrovnal a o minutu později vystřelil hostům vítězství Kuchler.

V neděli se hrál pouze jeden zápas. „Holomajzna z obou stran,“ okomentoval souboj Nových Dvorů s Chotusicemi hostující trenér František Onderka. Jeho tým prohrál na hřišti favorita soutěže 1:3. Domácí se tak dostali po sedmi kolech do čela soutěže. „Opět jsme nedali spousty šancí. Klukům chci poděkovat za bojovný a výborný výkon ve druhém poločase,“ uzavřel hrající trenér Nových Dvorů Michal Rejthárek.

Okresní přebor – 7. kolo

Červené Janovice – Církvice 1:6 (71. L. Menšík – 10., 29. a 44. Dušek, 51. Křížek, 67. Němec, 88. Vocl),

Kutná Hora B – Paběnice 3:2p (24. Turkovský, 76. Jarkuliš – 62. Vetešník, 65. Blažek),

Suchdol – Malín 3:5 (15. Pacák, 19. a 89. Langr – 20. T. Vojtíšek, 52., 54. a 73. Antoš, 57. Martinek),

Zbraslavice – Sázava B 2:3 (40. Mičke, 76. Čálek – 23. a 79. Knotek, 80. Kuchler),

Uhlířské Janovice B – Malešov 1:2p (21. Černík – 8. Poklop),

Vrdy – Sedlec 1:2 (81. Nesládek – 30. a 46. Zdychynec),

Nové Dvory – Chotusice 3:1 (15. a 90. Valdman, 69. vlastní – 38. R. Goliáš).