Posily. To bylo a je hlavní téma funkcionářů a trenérů čáslavského fotbalového klubu. Tým je v polovině soutěžního ročníku s pouhými sedmi body v divizní skupině C předposlední, ale zbraně rozhodně neskládá. I proto přivedl několik borců, kteří mají v jarní části sezony k záchraně pomoci. Jedním z nich je Daniel Turyna, kterého v miniseriálu Deníku představujeme.

Byl považován za obrovský talent, v devatenácti letech vyhrál s pražskou Spartou dorostenecký titul. Na Slovensku si zakopal druhou ligu, patřil čtyři roky do mládežnických reprezentačních výběrů. Dokonce dal dva góly Švédsku a Portugalsku a jeden Německu. Jako mladý byl nechtěný ve Slavii, tak přestoupil k největšímu rivalovi na Letnou. Na přelomu roku také prožil hodně složité období, kdy na sociálních sítích vyjádřil na Silvestra nenávist k židům a musel čekat na trest od fotbalové etické komise. Teď v zimě přestoupil brzy šestadvacetiletý fotbalista Daniel Turyna z třetiligových Záp do divizní Čáslavi. O tom všem vypráví fotbalový útočník v rozsáhlém rozhovoru Deníku.

Konec roku a začátek toho nového pro vás byl dost dramatický poté, co jste na sociálních sítích vyjádřil nenávist k židům. Jak celou kauzu berete s odstupem času?

Byla to hrozná blbost. Ale chybami se člověk učí celý život.

Od etické komise jste vyfasoval pokutu padesát tisíc korun a dvacet hodin prospěšných prací. Čekal jste takový trest nebo jste se třeba obával toho, že dostanete zákaz činnosti na delší dobu? Ve hře bylo až pět let…

Vůbec jsme nevěděl, co od toho čekat. Předvolání mi přišlo hned na začátku roku, ale sezení bylo až koncem ledna. Takže dost nepříjemné čekání bez nějakého přiblížení k trestu.

Vy jste u etické komise vypovídal v tom směru, že jste byl o silvestrovském večeru pod vlivem alkoholu a že šlo o sázku…

Ano, tak přesně to bylo.

Kutnohorští fotbalisté makali na fyzičce. Pozná se charakter hráčů, řekl kouč

Už víte, jaké prospěšné práce budete vykonávat?

Mělo by se jednat o prospěšné práce ve fotbalovém prostředí, takže předpokládám nějaké trénování dětí. Ale nevím to jistě.

Pojďme k vaší kariéře. Na to, že vám je teprve pětadvacet let, toho máte za sebou více než dost. Kterou část své kariéry berete jako zatím tu nejúspěšnější?

Nejúspěšnější je určitě sezona U19 ve Spartě, kde jsme získali titul deset kol před koncem soutěže a stal se ze mě důležitý hráč reprezentace. Potom hned rok další, kdy jsem hostoval ve slovenské Senici, kde jsem nakoukl do dospělého fotbalu.

Prošel jste řadou klubů, zahrál si třeba první ligu na Slovensku nebo druhou ligu v Česku. Kde jste se cítil nejlépe?

Nejlíp jsem se cítil právě na Slovensku, kde byla super parta a poznal jsem spoustu přátel, se kterými jsem v kontaktu dodnes.

Jak už jste zmínil, s dorostem Sparty Praha jste získal titul mistra republiky. Jak na toto období vzpomínáte?

Bylo to super období. Měli jsme v týmu přes deset reprezentantů a byla obrovská konkurence. To mě posunulo asi nejvíc.

Musíme vzpomenout také čtyři sezony, v nichž jste patřil do reprezentačních kádrů od sedmnáctky až po dvacítku. Zúčastnil jste se Mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let, kde jste se blýskl dvěma góly do sítě Švédska…

Do U17 jsem nakoukl úplně poprvé a nebylo to úplně nejlepší období. Trápilo mě dlouho zraněné koleno a nepatřil jsem do základní sestavy. V U18 mi sedl trenér Hoftych a dostal jsem se do základní sestavy a některé zápasy jsem nastupoval i s kapitánskou páskou. V U19 jsme měli super trenéra Suchopárka, se kterým se nám podařilo postoupit na Euro přes dvě těžké kvalifikace v domácím prostředí. Euro se mi celkem podařilo, vstřelil jsem v úvodním utkání se Švédskem dva góly. V U20 jsme se spojili se silným ročníkem 97 a cítil jsem se velmi dobře. Na prvním srazu jsem dal dva góly Portugalsku a jeden Německu.

Smrt židům? Turyna za své chování zaplatí 50 tisíc. Čekají ho i prospěšné práce

Vy jste se do velkého fotbalu vydal z Peček, kde jste začínal. Kdo vás k fotbalu přivedl a jak vzpomínáte na svoje začátky?

Tak fotbal mě bavil úplně od mala. Vedli mě k tomu rodiče a děda se strejdou, kteří mě potom vozili i do Prahy na tréninky.

Brzy jste se ale ze Slavie stěhoval ke konkurenci do Sparty, výměnou za Jana Kuchtu. Jak jste to tenkrát jako hodně mladý vnímal?

Ve Slavii jsem se nepohodl s trenérem, který mě vyřadil z kádru. Dost mě to mrzelo, protože jsem byl ve Slavii od sedmi let a měli jsme super partu a měl jsem i dobré vztahy s hodně trenéry na Slavii. Chtěli mě přesunout o ročník výš, ale trenér, který mě vyřadil z kádru řekl, že bych to měl jako odměnu, že s tím nesouhlasí. Tak mi řekli, ať si najdu hostování. Sparta byla jediná možnost, která by mě dokázala posunout, tak jsem zvolil tuhle cestu. A nejspíš mi to i znovu nastartovalo kariéru díky trenérovi Kriegovi.

Zahrál jste si z řadou výborných fotbalistů. Kdo z nich byl podle vás ten nejlepší a s kým jste si na hřišti nebo mino něj rozuměl nejvíce vy?

To je hrozně těžká otázka, jelikož jsem prošel fakt hodně kluby a všude byl nějaký nadstandardní hráč.

Daniel TURYNA