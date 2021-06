Valná hromada FAČR se blíží a o post předsedy se již uchází pouze dva kandidáti. Petr Fousek a Karel Poborský. Vladimír Šmicer zastupující směr F-evoluce z volby odstoupil ve prospěch kandidáta Fouska. Kutnohorsko bude mít na důležité akci 3. června svého jediného zástupce – předsedu OFS Kutná Hora Jana Ďoubala.

Předseda OFS Kutná Hora Jan Ďoubal bude na Valné hromadě FAČR volit Petra Fouska a tým Vladimíra Šmicera. | Foto: Deník/Michal Pavlík

Vladimír Šmicer oznámil své odstoupení během čtvrteční debaty kandidátů na předsedu FAČR v přímém přenosu ČT Sport. „Že to přijde, jsem se dozvěděl přímo od Vládi už před samotnou debatou. Beru to tak, že pokud velká část moravských delegátů řekla, že stojí za Petrem Fouskem, tak by se zbytečně tříštily v Čechách proreformní síly,“ uvedl Jan Ďoubal.