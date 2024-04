Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 20. - 21. dubna.

Žáci Sparty Kutná Hora | Foto: Sparta KH

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Suchdol 5:2 (0:1)

Branky: 58. Beran, 73. Schovanec, 75. Macháček, 83. Vavřík, 85. Šťastný - 13., 53. Šibrava

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Rezler, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Beran, Kubrycht, Vavřík, Provazník, Macháček, Šťastný, Marek

Suchdol: Hýbl - Laštovka, Loužil, Loužil, Kmoch, Králík, Vlček, Šibrava, Petrus, Lhotka, Melcer, Masarovič, Šlapák, Lovětínský, Šibrava, Karásek

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Výhra z derby se počítá! V derby se i přes tabulkové postavení všechny prognózy nulují a je to utkání dvou rovnocenných týmů. Suchdol přijel do našeho azylu s očekávanou sestavou a s nadstandardním hráčem Štěpánem Šibravou. V týdnu jsme se na něho připravovali, věděli jsme, že jim hraje celou hru. Nejsem spokojený s tím, že nejsme schopní plnit věci, co si řekneme a Štěpán nám dá dva góly. Utkání z naší strany bylo velmi ospalé a pomalé. Držení míče jsme měli, ale pokud neuděláme rychlejší pohyb nebo něco nezměníme, třeba rotací, tak to nikam nevede. Nebudu první poločas pouze kritizovat. Byli tam i světlé momenty, kdy jsme si vytvořili hezké akce. Soupeř bránil a hrál na rychlé brejky, které se mu celkem dařily. U dvou situací jsme nepochopitelně soupeři příležitost k brejku připravili a byli jsme za to potrestáni dvěma inkasovanými brankami. Do 58. minuty jsme prohrávali 0:2 a teklo nám do bot. V 58. minutě dal Beran gól, který tým nakopl k obratu. Za obrat utkání jsem moc rád, protože kluci ukázali obrovské srdce. Povedla se nám i střídání, kdy tři střídající hráči dali gól. Nejprve Macháček asi po minutě na hřišti, zavřel zadní tyč, potom asi po osmi minutách Vavřík dotlačil míč do sítě a završil to Šťastný, který asi po třech minutách dal taky krásný gól. Jsme moc rádi, že i takové těžké utkání, kdy se úplně nedaří, dokážeme zlomit na svou stranu a nechat si všechny tři body doma. Musíme ale zase trošku víc začít pracovat a zlepšit nedostatky do dalšího utkání.

I.B třída: Uhlíři v souboji o první flek dominovali, „Káca“ se vrátil parádně

Starší žáci

SK Kosmonosy - Sparta Kutná Hora 2:3 (1:3)

Branky: 14. Ouzký, 50. Kučera – 7., 10. Lhoták, 25. Peroutka

Kutná Hora: Křivohlavý Max, Jelínek - Tvrdík, Burda, Brázda, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Čáp, Král Matyáš, Holan

Kosmonosy: Hůlka - Ouzký, Loranczyk, Hanvald, Slobodianiuk, Vomhagen, Sheiko, Švadlenka, Kučera, Hampl, Výtvar, Šebek, Hlaváček, Lomaha, Mucska

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Ve vítězném utkání jsme sehráli dva zcela rozdílné poločasy. V prvním jsme byli hodně na míči a hráli celkem kvalitní fotbal. Rychle jsme šli do dvoubrankového vedení. A i když soupeř snížil, povedenou akcí jsme znovu odskočili o dva góly a utkání měli ve své režii. Druhá půle nám ale vůbec nevyšla. Ukvapeně jsme se zbavovali míčů, začali být nervózní. Špatně jsme dostupovali hráče a byli všude pozdě. Vůbec nám nešla mezihra a po ztrátách jsme nedokázali míče vybojovat zpět. Soupeř nás naštěstí potrestal pouze jedním golem, a tak i přes nepovedený druhý poločas si vezeme z Kosmonos důležitou výhru. Ovšem výkon ve druhé půli je pro nás varování. Takhle ne!

Mladší žáci

SK Kosmonosy - Sparta Kutná Hora 2:4 (1:2)

Branky: 24. Chudárek, 48. Lušman - 6. Šálený, 35. Šálený, 45. Pokrupa, 69. Šálený

Bod je pro Čáslav málo. Je to obrovská ztráta, přiznal kouč Kučera

Kutná Hora: Dusil - Markup, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Kolář,Dvořák, Hulman, Pokrupa, Mlejnek, Zdychynec, Křivohlavý

Kosmonosy: Košek - Žoček, Laušman, Holík, Dubský, Matějovský, Mergbi, Hůlka, Varga, Dobai, Bruntz, Matějovský, Folprecht, Chudárek, Kulichová

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Kvalitní utkání z obou stran. Soupeř nám nedal nic zadarmo. V prvním poločase byl soupeř herně lepší, dostával nás pod tlak. Převážně jsme hrozili z rychlých protiútoků. Ve druhé půli byla hra vyrovnaná s velkými šancemi na obou stranách. A právě naše větší efektivita v proměňování brankových příležitostech, rozhodla o výsledku utkání.

Ostatní zápasy

Starší žáci B: Velim/Cerhenice - Sparta Kutná Hora B 0:5

Mladší žáci B: Velim/Cerhenice - Sparta Kutná Hora B 2:3

Starší dorost B: FK Uhlířské Janovice - Sparta Kutná Hora B 1:9