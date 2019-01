Kutná Hora – Trenér okresních fotbalistů Viktorie Sedlec Luboš Votava dostal minulý týden tříměsíční zákaz vstupu na fotbalové zápasy řízené Okresním fotbalovým svazem (OFS) v Kutné Hoře. Na vyjádření disciplinární komise (DK) jsme si museli počkat do středy, kdy bylo její řádné zasedání.

Sedlec - Kutná Hora B 3:0. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Na něm mi předseda DK Ladislav Rajm přečetl zápis o utkání 12. kola okresního přeboru mezi domácí Kutnou Horou B a Viktorií Sedlec. Rozhodčí Petr Poklop do něj uvedl, že se muž identifikovaný jako Luboš Votava dostal během utkání na střídačku hostí, kde vulgárně urážel rozhodčího zápasu.

Votava však v zápise o utkání vedený vůbec nebyl, jak DK zjistila, že to je on? „Totožnost pana Votavy nám potvrdil jak rozhodčí, tak i hlavní pořadatelka utkání paní Kolůvková. Na základě toho jsme pana Votavu pozvali k vysvětlení. Nedostavil se. Až před čtrnácti dny nám podal telefonické vyjádření, kdy dopředu věděl, že je hovor nahráván a puštěn na hlasitý odposlech před členy disciplinární komise. Svá slova ze zápisu o utkání potvrdil, a ještě nás počastoval peprnějšími výrazy,“ prozradil předseda disciplinární komise Ladislav Rajm.

Trest na tři měsíce je prý na nižší hranici. „Mohli jsme udělit trest až na pět let zákazu činnosti a pokutu ve výši padesát tisíc korun,“ upozornil šéf kutnohorské DK. I když nebyl Votava v zápise o utkání, může být potrestán. Disciplinární komise totiž může vést řízení s jakýmkoliv členem FAČR, i když je jen v roli diváka zápasu. Momentálně už Votavovo ID ve FAČR nefiguruje. „V době, kdy jsme disciplinární řízení zahájili, tak byl Luboš Votava ještě členem FAČR, jinak by nás to do systému ani nepustilo a neměli bychom co řešit,“ zdůraznil Rajm. Podle něj si Votava krátce po incidentu nechal záměrně své členství ve FAČR zrušit.

Platí tedy nyní trest na tři měsíce pro člověka, který není členem FAČR? „Pan Votava může libovolně navštěvovat utkání. Rozhodně ho nebudeme kontrolovat, ani nemůžeme,“ dodal Rajm. Jinými slovy Luboš Votava nyní není členem FAČR, takže se na něj trest nevztahuje. Do FAČR se Luboš Votava může v klidu vrátit po vypršení trestu v červenci, samozřejmě po náležité registraci a uhrazení členského příspěvku.

Jestliže znáte fotbalové stadiony v okresním přeboru, tak je vám jasné, že Luboš Votava dál může mužstvo trénovat i z pozice diváka. Prostory pro fanoušky a návštěvníky totiž úzce sousedí s hřištěm nebo hráčskou lavicí.