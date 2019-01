Kutnohorsko - Středeční valná hromada Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře donutila reagovat otevřeným dopisem delegáta Ratají n. Sázavou Jaroslava Sadílka, který kritizoval některé kroky předsedy Dušana Roubíčka. Jaká byla jeho reakce?

Dušan Roubíček (vpravo) poblahopřál Jaroslavu Sadílkovi k životnímu jubileu. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se vyjádřil ke středeční valné hromadě Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře!

Nejprve bych chtěl pochválit vedení OFS za vzornou přípravu valné hromady, která byla doposud snad ze všech nejlepší.

Mám však pár kritických bodů k předsedovi OFS Dušanovi Roubíčkovi:

- Za prvé, pokud delegát valné hromady s hlasem rozhodujícím podá návrh na změnu programu, tak mu nemůže předseda odpovědět tím, že ke každému bodu valné hromady bude diskuse. Tento návrh se musí nechat valnou hromadou odhlasovat. Šlo o diskusi, která měla být před samotnou volbou a ne až po ní. Můj návrh byl odpálkován tvrzením, že na každý bod se může svévolně reagovat.

- Druhý bod se týká kandidátů, kteří nejsou členy fotbalového oddílu z OFS Kutná Hora a byli připuštěni jako kandidáti do výkonného výboru. Mohlo by dojít k situaci, že by v sousedním okrese prošlo do VV jen pět kandidátu a ti, co se nedostali, by mohli kandidovat, pokud by to termín dovolil, třeba na Kutnohorsku, pakliže je oddíly navrhnou.

- Třetím bodem je, že předseda Roubíček vždy říká, jak je pro transparentní jednání. Jenže počet členů výkonného výboru rozhodla volební komise. Měla o tom rozhodnout celá valná hromada. To mi moc transparentní nepřipadá.

Jak jsem již říkal. Diskuse byla posunuta šalamounsky až na závěr, když už se po dlouhém dni každý delegát těšil domů. Zřejmě to byl úmysl, aby o diskusi pak již nebyl zájem.

Dále mi přišel od pana předsedy podpásový nátlak na jednotlivé kandidáty, když po svém zvolení zobrazil na prezentaci seznam jmen, které by chtěl zvolit do výkonného výboru. Druhou trapnou situací byla poznámka Lubomíra Tvrdíka při vystoupení Jana Ďoubala na jeho právnické vzdělání. Tam dobře zasáhl Miloslav Pospíšil, který celé volby vedl. Jana Ďoubala ve výkonném výboru nechtěli, zřejmě jsou z toho překvapení a díky tomu to tam nebude mít lehké. Pan předseda totiž veřejně prohlásil, že ho do týmu nechce. I tak mu držím palce.

Nejlepší na celé valné hromadě byly dva příspěvky. A to pana Krátkého z Kluků, který říkal na dresu Radka Pařeze, že opakovaný vtip není vtipem. Druhým byl výrok Eduarda Herdy, který vedl mandátovou komisi a ve zprávě se omylem vrátil k předlistopadovému tématu.

Chtěl bych poprosit také o vyjádření pana Jansy. Proč si hraje na spravedlivého a poté se nechá hodně ovlivnit?

Jaroslav Sadílek, delegát týmu Rataje nad Sázavou

Reakce předsedy OFS

Dobrý den, rád bych v několika větách reagoval na dopis pana Sadílka.

Delegáti valné hromady (VH) měli právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům schváleného programu. Tuto skutečnost pro jednání VH upravuje Jednací řád VH, který byl řádně delegáty schválen. Předsedající schůze po každém, opakuji, po každém bodu programu řádně vyzval účastníky k diskusi. Práva delegátů diskutovat v průběhu VH nebyla nijak omezena či dotčena.

VH řádně zvolila z řad přítomných delegátů předsedu a 3 členy volební komise. Volební komise zkontrolovala originály písemných návrhů z klubů a ověřila, zda návrhy splňují podmínky dané Stanovami FAČR (termín podání návrhu, navrhující oddíl, věk kandidáta, souhlas kandidáta, členství ve FAČR). Vše bylo volební komisí shledáno v naprostém pořádku. Stanovovat pro registraci kandidáta další podmínky, jak píše pan Sadílek, že kandidát na člena VV musí být členem fotbalového oddílu na Kutnohorsku, je dle řádů nepřípustné.

Transparentní je dodržovat platné řády a stanovy. Zvolení osmi členů VV je plně v souladu se Stanovami FAČR, čl. 23 a Jednacím řádem schváleným delegáty VH. Na VH proti tomu nebyla z řad delegátů, včetně pana Sadílka, vznesena žádná připomínka.

Ujišťuji čtenáře, kteří nebyli přítomni na VH, že jsem na žádné kandidáty nátlak nevyvíjel. Kandidát je ten, kdo kandiduje. Ti kdo volí na VH, jsou delegáti s hlasem rozhodujícím. To by mohl pan Sadílek vědět. Pouze jsem před volbou členů VV požádal delegáty, nikoli kandidáty, o podporu lidí, s kterými bych v budoucnu ve VV rád spolupracoval. OFS není o jednom člověku nebo o dílčích „partičkách". Dnešní doba vyžaduje tým. A v tomto duchu bylo vedeno i mé vystoupení.

Honza Ďoubal byl řádně zvolen nejvyšším orgánem OFS, čili valnou hromadou, za člena VV OFS. Honzovi jsem pogratuloval, stejně jako dalším sedmi úspěšným kandidátům. Bude mít naprosto stejná práva a povinnosti jako kterýkoli člen VV. Nevím, odkud bere pan Sadílek informace o veřejných prohlášeních směrem k Honzovi nebo o tom, že ho „někdo někde" nechce. Je to nesmysl!

Závěrem děkuji za prostor k vyjádření na zaslané názory pana Sadílka.

Dušan Roubíček, předseda OFS Kutná Hora

Člen výkonného výboru Martin Jansa zveřejní svou reakci po víkendu, momentálně je na horách.

