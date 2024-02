„Po těch špatných výsledcích, což vyvrcholilo porážkou od Jestřabí Lhoty, kdy jsem byl hodně zklamaný, jsem měl z utkání trošku obavy,“ přiznal Pavel Šimáček, trenér Kutné Hory. „Zkusili jsme změnit taktiku, vytvořili jsme obranný blok a pokoušeli jsme se o brejky. Někteří hráči na to nebyli zvyklí a musel jsem je tahat po hřišti. Nevěděli, jak se mají v některých situacích chovat. Musím ale kluky pochválit, snažili se dodržovat taktické pokyny. Benešov po celý zápas tvořil hru a ve druhé poločase to vypadalo jako házená. Pro mě ale bylo důležité, aby to kluci zvládli mentálně a nakonec jsme vydrželi bez inkasovaného gólu. Výborně jsme to ubránili a něco pochytal Dastych. Naše slibné akce, kterých nebylo mnoho, jsme nedotáhli a špatně jsme je dohráli. Šli jsme ale štěstí naproti a jsem rád, že jsme uhráli s divizním týmem remízu. To by mohlo hráče povzbudit. Hráli jsme disciplinovaně, i když Benešov byl technicky zdatnější,“ zhodnotil výkon svého mužstva kouč Kutné Hory.

Koncert týmu z vyšší soutěže se nekonal. Hráči Kutné Hory za „odměnu“ běhali

Ten stále vyhlíží nové posily, ale marně. „Je to těžké, zatím nikoho nemáme,“ ulevil si Šimáček. „Oslovili jsme samozřejmě několik hráčů, ale ve finále nic nedopadlo,“ přiznal kouč.

Sparta má o víkendu volno, hrát bude až o tom dalším. „Teď bude hrát jen naše béčko, které bude muset asi někdo z hráčů áčka doplnit. Utkání jsme neplánovali na tento termín kvůli plesu,“ dodal Pavel Šimáček.

Kutná Hora: Dastych – M. Čáp, Dostál, Franc, Pleva (46. Teslík) – Honc (46. J. Šámal), Exner, Piskač, Moc, V. Šámal (64. Stieber) – Křelina .