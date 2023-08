Prvním ostrým zápasem pro divizní fotbalisty Čáslavi nebylo mistrovské utkání, ale úvodní kolo MOL cupu. V něm Čáslavští hostili třetiligovou Admiru Praha. A dál jde mužstvo hrající vyšší soutěž. Přesto byl trenér domácích Jakub Svoboda s výkonem týmu spokojený.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav – Admira Praha 1:2 pp

„Jsem rád, že se utkání vůbec odehrálo. Měli bychom už termínovou krizi, protože jsme nehráli úvodní divizní zápas,“ začal trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

Jeho tým třetiligovému celku dlouho vzdoroval. A nechybělo moc a dál mohli jít Čáslavští. „Zápas nám docela sedl. Devadesát minut jsme byli Admiře vyrovnaným soupeřem. Bohužel celkem brzy jsme si dali polovlastní gól, kdy došlo v našich řadách k nedorozumění a hosté dali do prázdné brány. Do té doby jsme hrozili spíše my a měli jsme tak dost zajímavé situace,“ hodnotil první půli Svoboda. „Ve druhém poločase jsme vyrovnali, kdy se trefil Bašek. My jsme poté mohli rozhodnout a nevypadalo to z naší strany zle. Druhou branku jsme inkasovali v prodloužení a zase to byla laciná branka. To nás zbrzdilo. V závěru jsme soupeře přišpendlili před jeho bránu, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Bojovali jsme ale do poslední vteřiny,“ přidal kouč čáslavského celku.

Divizní mužstvo tak nechalo zapomenout na ne úplně povedené přípravné zápasy a svým výkonem kouče potěšilo. „Příprava se nám nepodařila, teď to byl obrat o sto osmdesát stupňů. Předvedli jsme dobrý výkon,“ dodal Svoboda, který věří, že je jeho družina na mistrovskou sezonu dobře připravena.

Branky: 68. Bašek – 18. Lauko, 100. Burýšek. ŽK: 7:5. Diváci: 270. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz (106. Schovanec), Petrů, Mach, Junek, Ráliš, Chábera (67. Vilím), Hannich (46. Kraj), Ronovský (80. Čuchal), Bašek.