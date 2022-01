No a nyní musí divizní fotbalisté v přípravě zabrat, aby byli v co nejlepší kondici a formě. Bude to potřeba. V pondělí jim příprava vypukne. „Program bude standardní. Budeme se od ledna připravovat klasicky až do prvního mistrovského utkání. Třikrát týdně trénink a o víkendu přípravné utkání. Některé zápasy hrajeme na naší umělce, asi polovinu jich hrajeme jinde,“ nastínil plán přípravy kouč kutnohorského celku Jan Holík.

V rámci přípravy se tým zúčastní také horského soustředění. „Bude trvat čtyři dny ve šluknovském výběžku. Budeme mít k dispozici umělku a sehrajeme také přípravné utkání s Českou Lípou. Tím soustředění zakončíme,“ uvedl Holík.

Kádr je téměř beze změn. Alespoň zatím. Jistý by měl být příchod jednoho hráče, jméno ale kouč Sparty neprozradil. „Hlavní je, že nikdo neodešel. Jednu posilu máme, ale nechám si to pro sebe. Jako první chci hráče představit ostatním na prvním tréninku,“ je tajemný Holík. „Jeho příchod by měl být jistý. Kádr pak doplníme našimi dorostenci. Počtově nás bude dost. Je to dobře, abychom kvalitně trénovali a byli jsme dobře připraveni na jarní odvěty,“ přeje si kutnohorský trenér.

Sparta sehraje osm přípravných střetnutí, utká se s týmy krajského přeboru a divize. „První utkání hrajeme s Nymburkem 15. ledna. Soupeři jsou podle mě adekvátní naší úrovni. Musíme vyzkoušet mladé a nové hráče, je potřeba, abychom hráče pořádně viděli v zápasech,“ dodal Jan Holík.