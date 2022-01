Jako první vstoupí do herních prověrek logicky týmy z nejvyšší soutěže, tedy divize – borci Sparty Kutná Hora a FK Čáslav. Kutnohorští budou hrát na své umělé trávě. Soupeřem čtrnáctému celku divizní skupiny C po podzimu bude Polaban Nymburk. Ani jemu se podzim nepovedl a v tabulce nejvyšší krajské soutěže je předposlední s pouhými pěti body. Bude to tedy souboj dvou mužstev, která prožila krušnou podzimní sezonu. Které z nich si alespoň trochu spraví chuť? Sobotní zápas odstartuje na kutnohorské umělce v 10.15 hodin.