Další dvě nové tváře přivítal v kádru divizní Čáslavi trenér Jakub Svoboda. Tedy spíše staronové tváře, protože jak Lukáš Kraj, tak Vojtěch Záruba se do Čáslavi vrací po několika letech strávených v dorosteneckých kategoriích FK Pardubice, kam putovali ve straších žácích. Oba hráči přicházejí zpět do Čáslavi na přestup.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Hlinsko (2:1) | Foto: Deník/Michal Bílek

Devatenáctiletý Lukáš Kraj je typickým příkladem ofenzivně laděného krajního záložníka. Osmnáctiletý Vojtěch Záruba se pohybuje ve středu hřiště. „Oba hráče jsme po celé jaro sledovali a jsem rád, že se je podařilo přesvědčit k návratu do Čáslavi. Věděli jsme, jaké jsou jejich kvality a předpoklady pro vstup do dospělého fotbalu. Musím říct, že v přípravě se s tím popasovali velmi dobře a perou se o základní sestavu. V případě Vojty jsme nyní limitování zraněním, které utrpěl v přípravě s pardubickou rezervou. Uvidíme, jestli se dá zdravotně do prvního mistrovského zápasu dohromady. Každopádně oba budou určitě pro čáslavský fotbal přínosem,“ řekl k nováčkům trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

Už dříve se čáslavský klub dohodl na příchodu sedmadvacetiletého Martina Ráliše z třetiligové Vrchoviny. Chrudimský rodák si vyzkoušel v posledních letech několik angažmá v divizních celcích Letohradu, Vysokého Mýta či Dvora Králové. Ze třetiligových štací si zahrál v Živanicích a naposledy pravidelně nastupoval v Moravskoslezské fotbalové lize v dresu Vrchoviny.

„Od Martina si slibujeme vyztužení záložní řady na pozici číslo šest, případně s alternací na stoperovi. Jedná se o hráče střední generace, o které je nyní na hráčském trhu nouze. Je to pracovitý a poctivý hráč, který navíc bydlí v Chrudimi, takže to k nám nemá daleko,“ prozradil trenér Čáslavi.

Z třetiligové rezervy Hradce Králové se do Čáslavi vrátil devatenáctiletý záložník Vratislav Junek. Ten v modrobílém dresu hostoval již na podzim 2022, kdy nastoupil do devíti divizních zápasů a vstřelil jednu branku do sítě Dobrovice. V jarní části sezony pak působil v dresu Hradce Králové ve třetí lize, kde ovšem příliš šancí nedostával. V patnácti kolech nastoupil do dvanácti utkání, odehrál však pouze 289 minut.

„Od Vráti si slibujeme zkvalitnění a rozhýbaní záložní formace. Věřím, že i přes svůj mladý věk se stane jedním z tahounů týmu, předpoklady pro to stoprocentně má,“ říká na adresu čáslavského odchovance trenér Svoboda. „Původně jsme jej chtěli z Hradce Králové koupit na přestup. Z toho ale bohužel sešlo. Nicméně jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít alespoň roční hostování,“ prozradil Svoboda.

Z třetiligové rezervy Pardubic přišel už na začátku přípravy Jakub Stichauer.

Fotbalisté Čáslavi zahájí sezonu v neděli doma, od 17 hodin hostí celek Trutnova.