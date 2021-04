„Věřím, že nějaká naděje nám stále ještě zbyla. A že alespoň polovinu soutěží skutečně dohrajeme,“ uvedl generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly.

O tom mluvil i místopředseda Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře Vladimír Šturm. Ten dokonce spočítal deadline pro okresní soutěže a působil spíše skepticky. „Podle posledních vyjádření FAČR je potřeba odehrát nejméně polovinu soutěžního ročníku. To znamená minimálně jedno jarní kolo. V tu chvíli je potřeba šest termínů. Určitě je potřeba nějaká doba na trénování. Mluvilo se alespoň o čtrnácti dnech. V tuto chvíli nám počty vychází na osm neděl, což jsou dva měsíce. V těchto amatérských soutěžích se nepředpokládá, že by se využily vložené termíny, například ve středu. Proto máme pouze osm víkendů nutných k tomu, aby se soutěžní ročník dle nastavených parametrů dohrál. Bavíme se o konci dubna,“ uvedl.

Jako klíčový problém vidí předseda OFS Kutná Hora Jan Ďoubal nerozehranost hráčů. Obzvlášť těch na okresní úrovni, kteří se většinou v kondici sami neudržují: „Pokud se nerozhodne do konce dubna, že se na začátku května začíná, tak je letošní sezona nereálná. Chápu, že je složité druhou sezonu po sobě odpískat, ale nemůžeme 20. dubna říct, že 30. dubna hrajeme. To bychom počítali přetržené achilovky.“

Jiná situace je ve vyšších soutěžích. Tam se hráči pravidelně připravují individuálně. Jako například v divizní kutnohorské Spartě. Jenže podle Marka Wolfa se z fotbalistů stali spíše atleti. „Podle mě je dohrávání podzimu obrovský nesmysl,“ zdůraznil Wolf a pokračoval: „Fyzická připravenost být může, ale když netrénujete na hřišti s balonem, tak je to o ničem. Soutěž se měla zrušit už v lednu. Navíc jsme tři měsíce jenom běhali, a to máme hrát o záchranu. Z většiny kluků jsou jenom atleti.“

Rozporuplné pocity má i hlízovský trenér David Linhart. Jeho tým vede I. A třídu, skupinu B a podruhé v řadě hrozí, že jim bude ročník předčasně ukončen, když jsou ve vedoucí pozici. O to však nejde. „Podle mě situace není úplně růžová. Kdo nám zaručí, že to zase po dvou týdnech nezavřou?“ ptal se kouč. „Klukům jsem psal dva měsíce tréninky. Ze začátku plnili všichni, pak to uvadalo. Pokud se nezačne trénovat do patnáctého dubna, tak sezonu ukončí jako loni. Nevím, zda to má smysl. Půlka týmu se hned v prvních dvou zápasech zraní. Nevím, co si o tom myslet. Podle mě se to nedohraje. Kdo bude na sestup, tak pošle tým do karantény a soutěž se nikdy nedokončí. Už takhle je to strašně neregulérní.“

Naopak brzkému restartu fandí divizní rozhodčí z Kutnohorska David Zoufalý: „Pro fotbal by bylo jedině dobře, kdyby se začalo. Důležité je, aby začaly hrát i děti. Nejen dospělí.“ Fyzická připravenost u rozhodčí prý problém nebude. „S fyzičkou problém není. Nyní jsem sice v karanténě a trochu jsem z tréninku vypadl, ale myslím si, že i okresní rozhodčí se nějak připravovali, aby byli na restart připravení.“

Tak se nechme překvapit po Velikonocích, jakým směrem se fotbalová sezona ubere. Zda zpátky na start nebo rovnou do cíle.